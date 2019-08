Alle 19 | 45 seguite con noi la diretta di Cyberpunk 2077 con un nuovo gameplay e tanti

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 30 agosto 2019) Come vi avevamo accennato qualche giorno fa, nella giornata di oggi CD Projekt RED svelerà nuovi dettagli ed undi circa 15 minuti di.Lo stream sarà condotto da Hollie Bennett, UK head of communications di CDPR e presenterà interviste agli sviluppatori pronti a fornire ulteriori approfondimenti sul filmato mostrato. La trasmissione promette di approfondire il processo di pensiero creativo dietro al titolo, rivelerà informazioni su Pacifica - uno dei distretti di Night City - e sugli stili di gioco che saremo in grado di adottare in.Sintonizzatevi con noi a partire d19:45 e, assieme ad Alberto "Wochinimen" Naso, commenteremo insieme tutti i dettagli che verranno svelati durante la.Leggi altro...

