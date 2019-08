Alessandra Amoroso | disavventura estiva per la cantante ma lei ci ride su

Alessandra Amoroso punta da medusa (foto) : Brutta disavventura di fine estate per Alessandra Amoroso. La cantante salentina, poche ore fa, ha pubblicato una serie di foto su questi suoi ultimi scampoli della bella stagione. Oltre a mostrare un fisico mozzafiato, la giovane interprete ha confessato di essere stata punta da una medusa... ed i segni sul braccio si nota (eccome!).prosegui la letturaAlessandra Amoroso punta da medusa (foto) pubblicato su Gossipblog.it 30 agosto 2019 ...

Alessandra Amoroso si scatena su Instagram per la Notte della Taranta : Per una salentina purosangue come Alessandra Amoroso, resistere al ritmo travolgente e ancestrale della Taranta è impossibile. E la cantante non poteva che farsi travolgere dall’atmosfera della Notte più magica e attesa dell’estate pugliese e non solo. La Notte della Taranta è uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate italiana, che ogni anno porta decine di migliaia di persone di tutte le età e provenienti da tutto il Bel Paese a scatenarsi ...

Amici - Grazia Di Michele picchia duro : "Alessandra Amoroso e Mahmood talenti - Marco Carta un fenomeno tv" : "Un fenomeno più televisivo che artistico". Grazia Di Michele, ex professoressa di Amici, colpisce durissimo Marco Carta, suo ex allievo con cui, anche in diretta nell'edizione del talent poi vinta dal cantante sardo, non mancarono screzi. Intervistata da Vanity Fair, la Di Michele spiega: In Marco

Uomini e donne - Costantino e Alessandra si sono rivisti : "Non voleva parlarmi - poi...". Clamoroso dopo 10 anni : "Sì, ci siamo rivisti". Colpo di scena tra Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli. I due tronisti di Uomini e donne, la prima coppia-cult creata dal programma di Maria De Filippi in tempi non ancora così social, negli anni Duemila avevano fatto sognare i fan, rimasti poi delusi dalla loro rottu

Alessandra Amoroso in bikini : la versione sexy lascia senza parole : Ci sono delle vere e proprie scoperte, a volte, nel mondo della rete. Se vi diciamo Alessandra Amoroso, ad esempio, di sicuro la assocereste solo al mondo della canzone, della musica, penserete ai suoi grandi successi musicali o cose simili. E invece la popstar è anche una bomba sexy incredibile. Non ci credete? Qui in basso potete trovare una rapida carrellata dei suoi scatti migliori, in cui risulta evidente quanto sia sensuale e unica. Lo ...

Alessandra Amoroso - la dedica del compagno Stefano Settepani nel giorno del compleanno : Alessandra Amoroso spegne 33 candeline in data 12 agosto e sono tanti gli amici, i fan, i colleghi che le hanno rivolto un pensiero in un giorno così speciale: Emma Marrone, Giorgia, Anna Tatangelo, Laura Pausini solo per citarne qualcuno. Tra questi però anche una persona molto speciale per ‘Sandrina’, il compagno Stefano Settepani, che su Instagram condivide una serie di scatti per nulla posati e anzi anche molto poco a fuoco in ...

Emma Marrone - dedica ad Alessandra Amoroso contro le malelingue : Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, amicizia sempre più forte Emma Marrone ha fatto una dedica speciale ad Alessandra Amoroso nel giorno del suo 32esimo compleanno. La loro amicizia è più forte che mai, nessuno potrà scalfirla: dura ormai da su per giù dieci anni. Ci sono stati svariati momenti condivisi, molti dei quali ad Amici […] L'articolo Emma Marrone, dedica ad Alessandra Amoroso contro le malelingue proviene da Gossip e Tv.

Alessandra AMOROSO/ 'Jovanotti? I miei occhi si sono riempiti di colpo di lacrime quando...' : ALESSANDRA AMOROSO, si confida su Jovanotti: 'La sua musica ha scandito così tanti momenti della mia vita. Quando l'ho visto sul palco, i miei occhi si sono riempiti di colpo di lacrime...'

Compleanno d'amore per Alessandra Amoroso : il messaggio del fidanzato nella notte (FOTO) : Oggi, lunedì 12 agosto, la cantante compie 33 anni e festeggia insieme al compagno Stefano Settepani

BATTITI LIVE 2019 - BARI/ Scaletta e diretta : Alessandra Amoroso la più attesa! : BATTITI LIVE 2019 BARI, quinta ed ultima tappa. diretta, Scaletta e cantanti della serata. Ultimo LIVE di Alessandra Amoroso prima dello stop