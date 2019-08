Aggiornamenti di agosto in arrivo per tanti smartphone Samsung e Huawei

Nuovi Aggiornamenti d’agosto in roll out per Samsung Galaxy S10/S10+/S10e e Galaxy S9/S9+ : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S9 e Galaxy S9+ stanno ricevendo dei Nuovi aggiornamenti software con le patch di agosto 2019. L'articolo Nuovi aggiornamenti d’agosto in roll out per Samsung Galaxy S10/S10+/S10e e Galaxy S9/S9+ proviene da TuttoAndroid.

Trump e la doccia fredda per Huawei oggi 19 agosto : effetti per i prossimi Aggiornamenti software? : Un piccolo colpo di scena, quello che dobbiamo riscontrare oggi 19 agosto per quanto riguarda la solita questione a distanza tra Trump e Huawei. Proprio quando ormai sembrava tutto risolto tra le parti in causa che ci hanno fatto vivere un'estate molto calda, come riportato la scorsa settimana sulle nostre pagine, occorre portare alla vostra attenzione un nuovo aggiornamento. Difficile dire se la presa di posizione del presidente degli Stati ...

Aggiornamenti Huawei : cosa succederà dopo il 19 agosto : Ricordate la proroga temporanea che era stata concessa a Huawei per l'utilizzo di Android e di tutti i suoi servizi, valida fino al 19 agosto? Stando a quanto riportato da 'Huawei Central', tale licenza potrebbe essere prolungata per altri tre mesi. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha aggiunto il produttore cinese all'Entity-List lo scorso maggio, scatenando un caos di proporzioni mondiali. Poco dopo alla società era stata ...

Terremoto - scossa a Reggio Calabria nella notte di Ferragosto [Aggiornamenti LIVE] : Una scossa di Terremoto ha colpito Reggio Calabria nella notte di Ferragosto, pochi minuti fa, intorno all’1:35. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria meridionale, distintamente, da migliaia di persone. Non sono ancora noti i dati della scossa (epicentro, ipocentro, magnitudo). La scossa è stata avvertita in tutta la provincia di Reggio Calabria, in modo più intenso sulla fascia jonica (Melito di Porto Salvo, Bova, ...

Ferragosto 2019 : previsioni meteo - ultimi Aggiornamenti : Ferragosto 2019: previsioni meteo, ultimi aggiornamenti Avete programmi per Ferragosto 2019? Probabilmente sì, e date ogni tanto un’occhiata al meteo per vedere se i vostri piani rischiano di essere rovinati. Al momento, stando alle ultime previsioni e agli aggiornamenti più recenti, c’è da stare tranquilli. Sole su quasi tutta la Penisola, fatta eccezioni per le regioni montuose del Nord dove sono previsti alcuni sporadici annuvolamenti, ma ...

Meteo Ferragosto - gli ultimi Aggiornamenti : Lunedì e Martedì il picco del caldo africano - ma per il 15 cambia tutto : E’ stata una domenica caldissima su gran parte d’Italia e soprattutto al Centro e al Sud dov’è stata una giornata di fuoco. Le temperature massime hanno raggiunto +40°C a Benevento, Orvieto e Marsciano, +39°C a Foggia, Sassari, Empoli e Taurisano, +38°C a Firenze, Trapani, Caserta, Guidonia, Cosenza, Gualdo Tadino, Iglesias, Marina di Ginosa, Tuglie, Nardò e Grottaglie, +37°C a Roma, Perugia, Prato, Avellino, Siracusa, ...

Previsioni Meteo - gli ultimi Aggiornamenti per la tendenza di Ferragosto : conferme sul brusco peggioramento anche al Centro/Sud [MAPPE] : Refrigerio il clima confortevole da Ferragosto e per alcuni giorni a seguire. Questa è la piega evolutiva che stanno prendendo i modelli matematici sul lungo periodo. Dunque prospettive di caldo rovente per la prossima settimana, ma non duraturo. C’è qualche corsa modellistica, come quella mattutina del modello europeo che, addirittura, proporrebbe anche un deciso cavo d’onda nordatlantico in affondo verso il bacino centrale del ...

Quotazione Petrolio Brent Agosto 2019 : Aggiornamenti su prezzo in tempo reale e previsioni : Il Petrolio Brent determina il 60 % di tutto il mercato, nonostante una produzione nettamente limitata e una composizione meno pregiata rispetto al WTI, che vanta una minore produzione di zolfo. DI seguito vengono presentatigli aggiornamenti sul prezzo del Petrolio Brent per Agosto 2019 e le previsioni in tempo reale. Quotazione Petrolio Brent Agosto 2019: aggiornamenti sul prezzo Nonostante il WTI risulti qualitativamente migliore rispetto al ...

Previsioni Meteo per Ferragosto - conferme sul brusco stop del caldo : possibili locali piogge - gli Aggiornamenti sulla tendenza : L’ ondata di calore prevista per l’inizio della seconda decade del mese non sembra, allo stato dei dati attuale, avere prosecuzione o perlomeno ininterrotta. Le prospettive, proprio a iniziare da Ferragosto e per qualche giorno a venire, sono per una soppressione del promontorio anticiclonico ad opera di un fronte instabile proveniente dalle regioni britanniche, in affondo verso il Mediterraneo centro settentrionale dopo aver ...

Quotazione Petrolio Brent Agosto 2019 : Aggiornamenti su prezzo in tempo reale e previsioni : Il Petrolio Brent determina il 60 % di tutto il mercato, nonostante una produzione nettamente limitata e una composizione meno pregiata rispetto al WTI, che vanta una minore produzione di zolfo. DI seguito vengono presentatigli aggiornamenti sul prezzo del Petrolio Brent per Agosto 2019 e le previsioni in tempo reale. Quotazione Petrolio Brent Agosto 2019: aggiornamenti sul prezzo Nonostante il WTI risulti qualitativamente migliore rispetto al ...