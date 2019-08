A Venezia il cinema italiano si difende bene con Il sindaco del Rione Sanità

Mostra del Cinema di Venezia - Martone mette in scena Il sindaco del Rione Sanità e cambia il finale : Eduardo De Filippo secondo Mario Martone. Prima o poi il trapasso tra palco e schermo doveva avvenire. Ed è meglio che a trattare Il sindaco del Rione Sanità, in Concorso a Venezia 76, stesso titolo, stessa identica trama con “qualche piccolo taglio”, sia stato uno dei più importanti e lucidi registi italiani contemporanei. Un signor artista che a chi gli chiede perché ha usato, in parte, attori teatrali per questo film risponde: “Per me ci sono ...

Mostra del Cinema Venezia - tutti in piedi per Marriage Story. Tra Bergman e Allen una love story su una separazione con Adam Driver e Scarlett Johansson : Prego, alzatevi in piedi ad applaudire il regista e sceneggiatore Noah Baumbach. The Marriage story, in Concorso a Venezia 76, è già nostro Leone d’Oro. Una love story su una sofferta separazione tra due splendidi 35enni come Adam Driver e Scarlett Johansson. Lui esigente e bonario regista teatrale engagé tra premi universitari e Broadway. Lei puntuta e determinata figlia d’attrice che soffocata nella possibile carriera si accontenta di recitare ...

“The Great Green Wall” - il docu-film sostenuto da Building Energy debutta alla Biennale del Cinema di Venezia : Building Energy S.p.A., multinazionale italiana che opera come Global Integrated IPP (Independent Power Producer) nel settore delle energie rinnovabili, debutta nel mondo del Cinema sostenendo il documentario The Great Green Wall, di Jared P. Scott, focalizzato sugli effetti della desertificazione e i cambiamenti climatici. La pellicola verrà presentata domani, sabato 31 agosto, nel corso della rassegna autonoma “Giornate degli Autori” ...

Il cinema italiano celebra Pedro Almodòvar a Venezia al party per il Leone d’Oro - tra gli ospiti Monica Bellucci e Valeria Golino : Pedro Almodòvar, il party a Venezia per il suo Leone d'Oro alla carriera, tra gli ospiti del cinema italiano Monica Bellucci e Valeria Golino Subito dopo l’arrivo di Brad Pitt, la notte Veneziana ...

Il cinema italiano celebra Pedro Almodòvar a Venezia al party per il Leone d’Oro - tra gli ospiti Monica Bellucci e Valeria Golino : Pedro Almodòvar, il party a Venezia per il suo Leone d'Oro alla carriera, tra gli ospiti del cinema italiano Monica Bellucci e Valeria Golino Subito dopo l’arrivo di Brad Pitt, la notte Veneziana ...

Kate Upton si presenta così al Festival del cinema di Venezia : spacco vertiginoso e tacco dodici. Strepitosa : Kate Upton si è presentata con un look total black e super spacco sul red carpet del Festival del cinema di Venezia durante il secondo giorno della 76esima Mostra d’'rte cinematografica. Il tratto di strada che porta dal celebre Hotel Excelsior al red carpet si trasforma così in una passerella. E la

Scarlett Johansson sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia : mega tatuaggio e lato b pazzesco : Scarlett Johansson si è presentata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con un fasciatissimo abito rosso scollatissimo e con uno spacco vertiginoso. L'attrice super sensuale e meravigliosa ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo mega tatuaggio di rose sulla schiena e per il lato b p

Io e te - Diaco cerca di collegarsi con il Festival del cinema di Venezia ma non ci riesce. E perde la pazienza : Pierluigi Diaco perde la pazienza. Durante la puntata di Io e Te, in onda su RaiUno, il conduttore sta per collegarsi con il Festival del cinema di Venezia. All’inizio, quando gli comunicano che qualcosa non funziona, è piuttosto calmo: “È caduta la linea ma non c’è assolutamente problema”. Solo che il collegamento salta più volte mentre Diaco cerca di parlare con Giorgio Gosetti, direttore artistico delle Giornate degli ...

Mostra del cinema di Venezia 2019 - la programmazione di Sky : in anteprima Van Gogh con Williem Defoe : Da mercoledì 28 fino a sabato 31 agosto, in occasione della 76ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia (dal 28 agosto al 7 settembre), Sky cinema propone la programmazione dedicata Film da leoni. Due appuntamenti al giorno, in prima e seconda serata su Sky cinema Due, con una selezione di titoli premiati nelle edizioni precedenti della Mostra, tra cui la prima tv di Van Gogh – sulla soglia dell’eternità. I titoli ...

Louis Garrell - l'attore cresciuto dentro la Mostra del cinema di Venezia : Figlio d’arte, francese, bello e tormentato. Louis Garrell, 35 anni, aveva il destino da gran divo nel dna, e quel destino lo ha reso realtà film dopo film, esperienza dopo esperienza, in quasi trent'anni di carriera. L’etichetta del sex symbol lo ha sempre rincorso senza sosta, lui ne ha puntualmente riso più o meno divertito, accompagnandosi nel frattempo con donne mai banali e ricche di fascino, dalla più matura Valeria Bruni Tedeschi alla ...

Cinema - a Venezia fan in delirio per Brad Pitt - : Alla mostra del Cinema di Venezia è il giorno di Brad Pitt, protagonista del film in concorso "Ad Astra". Dopo lo sbarco all’Hotel Excelsior, il divo americano è stato accolto da fotografi e fan. (Lapresse) Redazione ?

Venezia - con Martone e Marcello cinema napoletano protagonista alla Mostra : Il cinema “made in Campania” si conferma protagonista alla 76° edizione della Mostra del cinema di Venezia, al via da oggi fino al 7 settembre. Ben 7 i titoli in concorso realizzati in Campania, di cui due selezionati nella sezione principale. Su tre film italiani in concorso, due sono ambientati a

Mostra del Cinema di Venezia - Ad Astra di Brad Pitt è una clamorosa delusione pesante e soporifera : Togliete il giocattolo della fantascienza dalle mani di James Gray. Ad Astra, terzo titolo in Concorso a Venezia 76, è una clamorosa delusione da consumare possibilmente non al secondo spettacolo della sera. La pesantezza e l’evanescenza di questo film sono direttamente proporzionali al tragitto lunghissimo di fuga dell’astronauta McBride (Brad Pitt, della sua straordinaria inespressività ne parliamo tra qualche riga): più il protagonista ...

Mostra Cinema Venezia - Sandra Milo sul red carpet col nuovo compagno. Lui ha 37 anni in meno : ecco chi è : Insieme, sul red carpet del Cinema di Venezia, acclamati da curiosi e fotografi. Sandra Milo e il nuovo compagno, Alessandro Rorato, sono stati i protagonisti del gossip estivo. Lei, musa di Federico Fellini e tra le più importanti attrici della storia del Cinema italiano. Lui, 49 anni, è invece un imprenditore trevigiano del settore della ristorazione (è titolare di un noto ristorante a Salgareda). I due si conobbero anni fa proprio a ...