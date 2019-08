A Palermo la ‘Festa dell’onestà’ per ricordare il gen. Dalla Chiesa : Palermo , 30 ago. (AdnKronos) – Tre giornate, tre isole (tutte sul piano della Cattedrale) e una data scolpita nella memoria dei palermitani: 3 settembre 1982. Un numero che si ripete nel suo multiplo: i 36 anni trascorsi dall’omicidio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa , ucciso insieme con la moglie Emanuela Setti Carraro e con l’agente di scorta Domenico Russo nell’attentato di via Isidoro Carini. Torna per il ...

Palermo - grande festa alla ‘Notte dei campioni’ : applausi e pace tra i tifosi - Miccoli e Toni : grande festa a Palermo per la ‘Notte dei campioni‘, la serata che ha dato il via ufficiale del nuovo Palermo di Dario Mirri il quale ha affrontato alcune vecchie glorie rosanero. In campo tanti ex di diverse generazioni come Chimenti, Montesano, Berti, Zaccardo, Biava, Bombardini, Cappioli, Vasari, Migliaccio, Toni, Miccoli e Ilicic guidati in panchina da Ignazio Arcoleo e Pino Caramanno. La partita si è conclusa 6-0 per la ...