WRC 8 | Un nuovo Trailer ci porta dietro le quinte

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 29 agosto 2019) Dato che mancano ormai pochi giorni alla release ufficiale, Bigben e KT Racing hanno deciso di concedere un’ultima occhiataledi WRC 8, videogame ufficiale del FIA World Rally Championship. Attraverso due Diari di Sviluppo, l’Art Director di KT Racing, Amaury Beyris, e il Physics Designer, Jérémy Lolieux, chiariscono alcuni retroscena sul level design e la fisica del gioco. Nel primo video sul level design, Amaury Beyris spiega dettagliatamente ogni step del processo creativo necessario per un gioco di rally. Dalle proporzioni, al ricreare i landmark, tutti i dettagli sono cruciali per riprodurre fedelmente ogni prova speciale ed ogni corsa. Per aumentare l’immersione, WRC 8 include uniche feature per il terreno e per le condizioni atmosferiche di ogni paese, che influiscono realisticamente ...