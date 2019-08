Vuelta a España 2019 | Tadej Pogacar attacca nel finale | lo sloveno si prende la

Vuelta a España 2019 : pagelle sesta tappa. Herrada bravo e astuto - Teuns generoso - Brambilla bocciato : Jesus Herrada (Cofidis) si impone sull’Ares del Maestrat, nella sesta tappa della 74esima edizione della Vuelta a España, al termine di una lunga fuga in compagnia di altri 9 corridori. 2° posto per un generoso Dylan Teuns (Bahrein-Merida) che strappa la maglia roja a Miguel Angel Lopez (Astana). Nel gruppo dei big si muove Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ma il suo attacco risulta quasi inconcludente. Di seguito andiamo a dare i voti ai ...

Vuelta a Espana 2019 - Dylan Teuns : “Contento della maglia rossa - sapevo di potercela fare” : Dylan Teuns è la nuova maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2019, il belga è entrato nella fuga iniziale ed è riuscito a chiudere la sesta tappa in seconda posizione alle spalle di Herrada balzando così in testa alla classifica generale. Un risultato di lusso per l’alfiere della Bahrain-Merida che cercherà di conservare il simbolo del primato il più a lungo possibile. Queste le dichiarazioni che Dylan Teuns ha rilasciato al termine della ...

Vuelta a España 2019 - Jesús Herrada : “Ho colto questa grande opportunità. Dedico la vittoria a mio fratello José” : Dopo una lunghissima fuga, un finale sofferente, e una tattica a dir poco perfetta, Jesús Herrada fa sua la sesta tappa della Vuelta a España 2019 da Mora de Rubielos ad Ares del Maestrat. Il ventinovenne catalano, al suo quindicesimo sigillo in carriera, il sesto stagionale, conquista così la sua prima vittoria in una grande corsa a tappe, e soprattutto in quella di casa. Un trionfo che ha il sapore della vendetta per il portacolori della ...

Vuelta a España 2019 - la classifica dei favoriti : Lopez al comando - Roglic a 14”. Fabio Aru a 2’47” : Miguel Angel Lopez è il migliore dei big al termine della sesta tappa della Vuelta di Spagna, il colombiano ha perso la maglia rossa in favore di Dylan Teuns ma il belga non sarà un fattore nella corsa verso il trofeo. Il capitano dell’Astana, attardato di un minuto dall’alfiere della Bahrain-Merida, conserva 14” di margine su Primoz Roglic e 23” di vantaggio su Nairo Quintana mentre Alejandro Valverde è a 28”. Da ...

Classifica Vuelta a España 2019 - sesta tappa : Teuns nuova maglia rossa - Lopez il miglior big a 1'. Fabio Aru a 3’47” : Dylan Teuns è la nuova maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2019, il belga si è reso protagonista di una bella fuga da lontano e ha animato la sesta tappa con arrivo in salita riuscendo così a indossare il simbolo del primato. L’alfiere della Bahrain-Merida ha chiuso in seconda posizione alle spalle di Herrada che ha vinto la frazione con pieno merito, Teuns si può ben che consolare con il primato nella Classifica generale e soffiando la ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di domani Onda-Mas de la Costa : altimetria - programma - orari e tv : Dopo le prime salite affrontate nelle ultime due giornata, la Vuelta a España 2019 entrerà davvero nel vivo con una frazione decisamente impegnativa che vedrà protagonisti ancora una volta gli uomini di classifica. La settima tappa porterà infatti il gruppo da Onda a Mas de la Costa (183.2 km) con un tracciato adatto agli scalatori e una durissima salita finale sulla quale lo spettacolo certamente non mancherà.

Vuelta Espana : brutta caduta nella sesta tappa - anche Uran costretto al ritiro : La Vuelta Espana ha perso alcuni dei suoi protagonisti nelle fasi centrali della sesta tappa, quella che sta portando i corridori da Mora de Rubielos a Ares del Maestrat. Dopo circa un centinaio di chilometri si è verificata una brutta caduta, avvenuta mentre il gruppo procedeva a forte andatura. Purtroppo diversi corridori sono stati costretti al ritiro e particolarmente pesante è stato il bilancio della Education First. La squadra americana ha ...

Vuelta a España 2019 : si ritirano Rigoberto Uran e Nicolas Roche! Il colombiano e l’irlandese vittime di una caduta di gruppo : Finisce anzitempo la Vuelta a España di Rigoberto Uran e Nicolas Roche. Il colombiano e l’irlandese, infatti, devono dire addio al Grande Giro spagnolo a causa di una caduta di gruppo a circa 80 km dal traguardo della sesta tappa. Assieme a loro, ritirati anche il compagno di squadra di Uran alla EF Education First, Hugh Carthy, e Victor De La Parte della CCC. Il gruppo, dUrante l’inseguimento di un drappello di 11 corridori, tra i ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (29 agosto). Altro arrivo in salita - fuga o lotta tra i big per la vittoria? : oggi (mercoledì 28 agosto) alla Vuelta a España 2019 i corridori affronteranno subito un Altro arrivo in salita. Dopo il durissimo Alto de Javalambre, si arriverà infatti ad Ares del Maestrat, dove terminerà questa sesta tappa che misura 198,9 km e partirà da Mora de Rubielos. Saranno quattro i GPM in programma: Puerto de Nogueruelas (9 km al 4,5%) e poi il Puerto de Linares (7,7 km al 5,7%) nei primi 36 km e poi Puerto de Culla (4,4 km al 5,8%)

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Mora de Rubielos-Ares del Maestrat : percorso - favoriti e altimetria. Arrivo per scattisti - big all'erta : oggi, giovedì 29 agosto, andrà in scena la sesta tappa della Vuelta a España 2019, una delle frazioni più lunghe della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica con i suoi 198,9 km da Mora de Rubielos ad Ares del Maestrat. Saranno quattro i GPM che dovranno affrontare i corridori in una tappa che sembra disegnata apposta o per qualche