Vuelta a España 2019 | si ritirano Rigoberto Uran e Nicolas Roche! Il colombiano e

LIVE Vuelta a España 2019 - Mora de Rubielos-Ares del Maestrat in DIRETTA : nuovo arrivo in salita - Aru prova a rifarsi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Percorso, favoriti e altimetria della sesta tappa – I possibili scenari tattici della sesta tappa – Il programma della sesta tappa – La cronaca della quinta tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa della Vuelta a España 2019. Dopo il durissimo arrivo sull’Alto de Javalambre, i corridori dovranno ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (29 agosto). Altro arrivo in salita - fuga o lotta tra i big per la vittoria? : oggi (mercoledì 28 agosto) alla Vuelta a España 2019 i corridori affronteranno subito un Altro arrivo in salita. Dopo il durissimo Alto de Javalambre, si arriverà infatti ad Ares del Maestrat, dove terminerà questa sesta tappa che misura 198,9 km e partirà da Mora de Rubielos. Saranno quattro i GPM in programma: Puerto de Nogueruelas (9 km al 4,5%) e poi il Puerto de Linares (7,7 km al 5,7%) nei primi 36 km e poi Puerto de Culla (4,4 km al 5,8%) ...

Vuelta a España 2019 : orario d’inizio della tappa di oggi e paesi attraversati (29 agosto). Guida tv e streaming : oggi (giovedì 29 agosto) si correrà la sesta tappa della Vuelta a España 2019, 198.9 Km da Mora de Rubielos a Ares del Maestrat. Una frazione piuttosto frizzante attende i corridori che nel finale saranno chiamati ad affrontare un secondo arrivo in salita consecutivo. Pronti, via e inizierà la prima salita di seconda categoria fino al Puerto de Nogueruelas (9 Km al 4.8%), seguita immediatamente dal Puerto de Linares (7.7 Km al 5.7%), GPM di ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Sesta tappa Mora de Rubielos-Ares del Maestrat in DIRETTA : orario d’inizio - canali tv - streaming e programma : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Sesta tappa DELLA Vuelta DALLE ORE 12.30 (GIOVEDÌ 29 AGOSTO) La Sesta tappa della Vuelta a España 2019 che andrà in scena quest’oggi, porterà i corridori da Mora de Rubielos ad Ares del Maestrat. 198,8 km, una lunga frazione che potrebbe risultare come una ghiotta opportunità di vittoria per dei possibili scattisti. Big da non sottovalutare. Un attacco da lontano potrebbe essere l’ideale, ma non ...

Vuelta a España 2019 in tv oggi (29 agosto) : sesta tappa Mora de Rubielos-Ares del Maestrat. Orario d’inizio e su che canale vederla : Secondo arrivo in salita in programma nella tappa odierna, 199 km da Mora de Rubielos ad Ares del Maestrat, della 74esima edizione della Vuelta a España. Sarà una frazione che strizzerà parecchio l’occhio ai fuggitivi, dato che l’ascesa finale è facile e sono pochi gli uomini di classifica che vogliono andare a disputarsi una volata per gli abbuoni con Alejandro Valverde e Primoz Roglic. Primo tra tutti la maglia rossa Miguel Angel ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Mora de Rubielos-Ares del Maestrat : percorso - favoriti e altimetria. Arrivo per scattisti - big all’erta : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SESTA tappa DELLA Vuelta DALLE ORE 12.30 (GIOVEDÌ 29 AGOSTO) oggi, giovedì 29 agosto, andrà in scena la sesta tappa della Vuelta a España 2019, una delle frazioni più lunghe della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica con i suoi 198,9 km da Mora de Rubielos ad Ares del Maestrat. Saranno quattro i GPM che dovranno affrontare i corridori in una tappa che sembra disegnata apposta o per qualche ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru : “Oggi non stavo bene - mi sono mancate le forze. Dolori al ginocchio” : Giornata complicata per Fabio Aru alla Vuelta di Spagna, il Cavaliere dei Quattro Mori ha faticato sulla prima salita ed è arrivato a oltre due minuti da Miguel Angel Lopez. Il sardo ha sofferto sulle pendenze più dure del Javalambre, negli ultimi 5 km è andato in difficoltà e non è riuscito a tenere il passo degli altri big in lizza per la maglia rossa. Il capitano della UAE Emirates sperava di fare ben altra figura visto che la condizione di ...

Vuelta a España 2019 - Davide Formolo : il miglior azzurro in classifica. Dove può arrivare il Campione d’Italia? : Primo arrivo in salita della Vuelta a España 2019, e primi grandi responsi. Se la vittoria di tappa è andata ad Angel Madrazo e la maglia rossa è tornata sulle spalle di Miguel Angel Lopez, contemporaneamente i tifosi italiani hanno iniziato ad aguzzare la vista sulle punte azzurre tracciando già un piccolo bilancio. E così ecco che il primo azzurro al traguardo dell’Observatorio Astrofísico de Javalambre è stato il Campione italiano ...

Vuelta a España 2019 : Fabio Aru - prestazione allarmante. Serve una crescita verso la terza settimana : Ci si aspettava una prova importante da parte di Fabio Aru sul primo arrivo in salita della Vuelta di Spagna e invece l’Alto de Javalambre ha purtroppo respinto il Cavaliere dei Quattro Mori. Dopo la caduta nella cronometro a squadre e la bella prestazione offerta domenica quando ha attaccato in discesa rimanendo con Roglic e Quintana, oggi il sardo non è mai stato in partita e ha pagato dazio tagliando il traguardo con 2’12” ...

Vuelta a España 2019 - scompiglio totale sul primo arrivo in salita. Il borsino dei favoriti : Lopez scatenato - Roglic tiene - Aru in crisi : Il primo arrivo in salita della 74esima edizione della Vuelta a España 2019, benché affrontato in modo blando, tanto che una fuga di appena tre corridori è arrivata al traguardo, non ha fatto prigionieri. Le sentenze emesse sono state tantissime e le quotazioni di molti dei favoriti sono cambiate di netto. Andiamo a vedere, dunque, con il nostro borsino, chi sale e chi scende dopo la frazione odierna. Chi sale Miguel Angel Lopez (Astana): Il ...

Vuelta a España 2019 : pagelle quinta tappa. Numero di Madrazo - brilla Lopez - male Aru : Angel Madrazo si impone sull’Alto de Javalambre nella quinta tappa della Vuelta a España 2019. Il primo arrivo in salita di questa edizione non ha deluso le aspettative con colpi di scena e grande spettacolo. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quinta tappa della Vuelta a España 2019. Angel Madrazo 10: una doppietta incredibile per la Burgos-BH, con Jetse Bol (voto 9,5) che ha fatto un gioco di squadra ...

Vuelta a España 2019 - Angel Madrazo : “Dedico La vittoria a mia moglie. Non avrei mai potuto immaginare di vincere qui” : Primo arrivo in salita della Vuelta a España 2019, tre fuggitivi, e un’ascesa dallo scenario lunare. Un trentunenne spagnolo, di una squadra professional, che in quattro giorni ha dimostrato grinta da vendere e una condizione psicofisica invidiabile andando costantemente all’attacco. Un solo pensiero: la famiglia e la sua squadra, la Burgos-BH. Una giornata in fuga, i GPM da conquistare e la grande opportunità di andare a centrare la ...

Vuelta Espana : quinta tappa a Madrazo - Lopez riprende la maglia rossa : All’Osservatorio Astrofisico di Javalambre la Vuelta Espana ha dato il via alla sua lunga sequenza di arrivi in salita, la caratteristica chiave della corsa iberica. La tappa è andata ad un terzetto di fuggitivi a cui il gruppo ha consegnato un vantaggio troppo ampio nelle fasi centrali della corsa. Angel Madrazo ne ha approfittato per regalare il successo alla piccola Burgos BH davanti al compagno di squadra Bol. Nel gruppo degli uomini di ...

Classifica Vuelta a España 2019 - quinta tappa : Lopez nuova maglia rossa - Roglic a 14”. Fabio Aru sprofonda a quasi 3 minuti : Miguel Angel Lopez è il nuovo leader della Vuelta di Spagna 2019 al termine della quinta tappa, il colombiano ha attaccato a tre chilometri dal traguardo in salita al Javalambre e ha così conquistato la maglia rossa. Il capitano dell’Astana ha staccato tutti gli avversari e ora si trova in testa alla Classifica generale con 14 secondi di vantaggio su Primoz Roglic e 23” su Nairo quintana, mentre Alejandro Valverde è quarto a ...