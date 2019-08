Volley femminile | Europei 2019 | risultati e classifiche 29 agosto Serbia e Polonia si

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Polonia 2-3 - prima sconfitta per le azzurre. Sfida con la Slovacchia negli ottavi di finale : Si conclude amaramente lo scontro diretto tra Italia e Polonia per la prima posizione nel gruppo B della prima fase degli Europei 2019 di Volley femminile. Al termine di una Sfida con troppi alti e bassi, le ragazze di Davide Mazzanti hanno rimediato la prima sconfitta della competizione con il risultato di 3-2 (25-14; 19-25; 13-25; 25-21; 15-12) in favore delle padrone di casa. Dopo un primo parziale da dimenticare, la formazione allenata da ...

Volley femminile - Europei 2019 : tabellone e accoppiamenti dagli ottavi alla finale. Date - programma - orari e tv : Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta degli Europei 2019 di Volley femminile. Le migliori 16 squadre della fase a gironi si sono qualificate agli ottavi di finale che si disputeranno domenica 1° settembre tra Ankara (Turchia), Budapest (Ungheria), Lodz (Polonia) e Bratislava (Slovacchia). L’Italia ha vinto il girone B e si è così garantita la sfida contro la Slovacchia, un avversario abbondantemente alla portata ...

LIVE Italia-Polonia 2-3 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : azzurre sconfitte - ma prime nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-15 Smarzek la chiude. Italia-Polonia 2-3. Arriva la prima sconfitta per l’Italia in questo Europeo. 12-14 Mani fuori di Sylla. Ora l’Italia deve inventarsi qualcosa. 11-14 Punto confermato, time-out della disperazione chiamato da Mazzanti. 11-14 Alagierska a segno, richiesta di moviola per un’invasione che non sembra esserci. 11-13 Egonu accorcia le distanze, ma il tempo ...

LIVE Italia-Polonia 2-2 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : si va al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19 L’Italia, dopo aver vinto i due set che le hanno consegnato il primato matematico del girone, ha abbassato la tensione nel quarto parziale, consentendo alle polacche di tornare a crederci. 21-25 Ace della Polonia. 2-2, si va al tie-break. 21-24 Mani fuori di Smarzek. 21-23 Malinov e De Gennaro si scontrano in difesa, la palleggiatrice resta a terra dolorante, poi contrattacco di ...

LIVE Italia-Polonia 2-1 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 11-11 - quarto set equilibrato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-16 In rete il servizio di Kakolewska. 15-16 Gran battuta di Sorokaite, ma Folie viene murata da Wolosz. 15-15 Primo tempo di Folie. quarto set punto a punto. 14-15 Il tocco del muro c’è, a segno Smarzek. 15-14 Esce l’attacco di Smarzek, richiesta di moviola per un tocco del muro. 14-14 Contrattacco tremendo di Egonu. Che urla di rabbia. 13-14 Sorokaite sta giocando a LIVElli ...

LIVE Italia-Polonia 2-1 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 10-9 - quarto set equilibrato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-10 Fuori la battuta di Egonu. 10-9 Scambio lungo, fondamentale muro di Sylla su Smarzek. Time-out Polonia. 9-9 Pallonetto di Smarzek. 9-8 Mani fuori di Egonu, quarto set equilibrato. 8-8 Diagonale di Smarzek. Il pubblico torna a scaldarsi. 8-7 Torna a farsi sentire Paola Egonu. 7-7 Pallonetto di Stysiak, Italia sorpresa in difesa. 7-6 Diagonale implacabile di Sorokaite. Con palleggio ...

LIVE Italia-Polonia 2-1 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : azzurre sicure del primato nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Ace di Folie. 1-1 In rete l’attacco di Medrzyk. 0-1 Infrazione di Malinov. 25-13 L’invasione non c’è. Italia-Polonia 2-1. Le azzurre sono certe di aver vinto il girone, comunque finisca questa partita. Domenica affronteranno la modesta Spagna agli ottavi. Ai quarti troveranno Russia o Polonia ed in semifinale, eventualmente, la Serbia campione del mondo. 25-13 Sylla ...

LIVE Italia-Polonia 1-1 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 18-10 nel terzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-10 Ace di Chirichella! Time-out Polonia. 17-10 Mani fuori di Sorokaite, scatenata in attacco. 16-10 In rete la battuta di Alagierska. 15-10 Grandi difese dell’Italia, esce di un soffio la parallela di Egonu. 15-9 Ancora De Gennaro implacabile in difesa, poi mani fuori di Sorokaite. 14-9 De Gennaro difende tutto, poi ancora Egonu micidiale. Time-out Polonia. 13-9 Contrattacco ...

LIVE Italia-Polonia 0-1 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 17-13 - reazione delle azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-13 Difesa per due volte la fast di Chirichella, poi Medrzyk a segno. Time-out Italia. 17-12 Egonu commette una nuova infrazione da seconda linea. 17-11 Smarzek a segno “giocando” con le mani del muro azzurro. 17-10 Impressionante attacco di Egonu, staccatissima da rete. Un punto da vera fuoriclasse. 16-10 Fuori il servizio di Egonu. 16-9 Esce l’attacco della Polonia, ...

LIVE Italia-Polonia Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 4-8 - avvio difficile per le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-11 Sbaglia la battuta Nwakalor. Rientrano subito Malinov ed Egonu. 5-10 Errore al servizio per la Polonia. 4-10 Egonu attacca fuori, Mazzanti cambia la diagonale! Fuori Malinov ed Egonu, dentro Orro e Nwakalor. 4-9 Egonu ‘pesta’ la linea dei 3 metri. 4-8 Sorokaite murata da Kakolewska. Indre aveva sbagliato la ricezione e poi ha forzato l’attacco. Mazzanti chiama ...

Pallavolo femminile - EuroVolley 2019 : stasera su Rai3 Italia vs Polonia : Le azzurre di Mazzanti sfidano la Polonia nell'ultima partita della fase a gironi del torneo europeo.

LIVE Italia-Polonia Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : scontro al vertice per il primo posto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – Italia prima nel girone se… – Il possibile tabellone dell’Italia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per gli Europei 2019 di volley femminile. Alla Atlas Arena di Lodz va in scena lo scontro diretto per il primo posto nel girone: alle azzurre basterà conquistare due set per chiudere il raggruppamento ...

Volley femminile - Monica De Gennaro : “Siamo una squadra con grandi potenzialità - Egonu è una delle più forti al mondo” : Questa sera l’Italia affronterà la Polonia nell’ultima sfida della prima fase a gironi degli Europei di Volley femminile. Le azzurre puntano a conquistare il primo posto, dopo che hanno vinto finora tutte le partite per 3-0. Monica De Gennaro è il libero della Nazionale ed uno dei punti di forza della squadra di Mazzanti. La 32enne azzurra è stata intervistata dal Corriere dello Sport e ha parlato dell’Italia: “Questa è ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Polonia - primo crocevia delle azzurre. Bastano due set per il primo posto : Italia-Polonia, il primo crocevia della nostra Nazionale agli Europei 2019 di Volley femminile. Questa sera (ore 20.30) le azzurre scenderanno in campo alla Atlas Arena di Lodz per fronteggiare le padrone di casa nello scontro diretto che mette in palio il primo posto nella Pool B: alle ragazze del CT Davide Mazzanti servono due set per conquistare il primato nel raggruppamento e garantirsi verosimilmente l’ottavo di finale contro la ...