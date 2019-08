Volley femminile | Europei 2019 | Italia-Polonia 2-3 | le pagelle delle azzurre Egonu e

Europei Volley femminile - la Polonia batte l’Italia 3-2 : prima sconfitta per le azzurre. Domenica gli ottavi contro la Slovacchia : Le “ragazze terribili” della pallavolo femminile cercavano l’impresa contro le padrone di casa, ma non ce l’hanno fatta. Con una vittoria al tie-break la nazionale polacca ha infatti battuto le italiane. Le azzurre si aggiudicano comunque il primo posto nel pool B degli Europei di volley 2019 in corso a Lodz, subendo però la prima sconfitta dall’inizio del torneo. A causa del successo polacco le azzurre dovranno ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Polonia 2-3 - prima sconfitta per le azzurre. Sfida con la Slovacchia negli ottavi di finale : Si conclude amaramente lo scontro diretto tra Italia e Polonia per la prima posizione nel gruppo B della prima fase degli Europei 2019 di Volley femminile. Al termine di una Sfida con troppi alti e bassi, le ragazze di Davide Mazzanti hanno rimediato la prima sconfitta della competizione con il risultato di 3-2 (25-14; 19-25; 13-25; 25-21; 15-12) in favore delle padrone di casa. Dopo un primo parziale da dimenticare, la formazione allenata da ...

Volley femminile - Europei 2019 : tabellone e accoppiamenti dagli ottavi alla finale. Date - programma - orari e tv : Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta degli Europei 2019 di Volley femminile. Le migliori 16 squadre della fase a gironi si sono qualificate agli ottavi di finale che si disputeranno domenica 1° settembre tra Ankara (Turchia), Budapest (Ungheria), Lodz (Polonia) e Bratislava (Slovacchia). L’Italia ha vinto il girone B e si è così garantita la sfida contro la Slovacchia, un avversario abbondantemente alla portata ...

LIVE Italia-Polonia 2-3 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : azzurre sconfitte - ma prime nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-15 Smarzek la chiude. Italia-Polonia 2-3. Arriva la prima sconfitta per l’Italia in questo Europeo. 12-14 Mani fuori di Sylla. Ora l’Italia deve inventarsi qualcosa. 11-14 Punto confermato, time-out della disperazione chiamato da Mazzanti. 11-14 Alagierska a segno, richiesta di moviola per un’invasione che non sembra esserci. 11-13 Egonu accorcia le distanze, ma il tempo ...

LIVE Italia-Polonia 2-2 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : si va al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19 L’Italia, dopo aver vinto i due set che le hanno consegnato il primato matematico del girone, ha abbassato la tensione nel quarto parziale, consentendo alle polacche di tornare a crederci. 21-25 Ace della Polonia. 2-2, si va al tie-break. 21-24 Mani fuori di Smarzek. 21-23 Malinov e De Gennaro si scontrano in difesa, la palleggiatrice resta a terra dolorante, poi contrattacco di ...

LIVE Italia-Polonia 2-1 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 11-11 - quarto set equilibrato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-16 In rete il servizio di Kakolewska. 15-16 Gran battuta di Sorokaite, ma Folie viene murata da Wolosz. 15-15 Primo tempo di Folie. quarto set punto a punto. 14-15 Il tocco del muro c’è, a segno Smarzek. 15-14 Esce l’attacco di Smarzek, richiesta di moviola per un tocco del muro. 14-14 Contrattacco tremendo di Egonu. Che urla di rabbia. 13-14 Sorokaite sta giocando a LIVElli ...

LIVE Italia-Polonia 2-1 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 10-9 - quarto set equilibrato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-10 Fuori la battuta di Egonu. 10-9 Scambio lungo, fondamentale muro di Sylla su Smarzek. Time-out Polonia. 9-9 Pallonetto di Smarzek. 9-8 Mani fuori di Egonu, quarto set equilibrato. 8-8 Diagonale di Smarzek. Il pubblico torna a scaldarsi. 8-7 Torna a farsi sentire Paola Egonu. 7-7 Pallonetto di Stysiak, Italia sorpresa in difesa. 7-6 Diagonale implacabile di Sorokaite. Con palleggio ...

LIVE Italia-Polonia 2-1 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : azzurre sicure del primato nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Ace di Folie. 1-1 In rete l’attacco di Medrzyk. 0-1 Infrazione di Malinov. 25-13 L’invasione non c’è. Italia-Polonia 2-1. Le azzurre sono certe di aver vinto il girone, comunque finisca questa partita. Domenica affronteranno la modesta Spagna agli ottavi. Ai quarti troveranno Russia o Polonia ed in semifinale, eventualmente, la Serbia campione del mondo. 25-13 Sylla ...

LIVE Italia-Polonia 1-1 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 18-10 nel terzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-10 Ace di Chirichella! Time-out Polonia. 17-10 Mani fuori di Sorokaite, scatenata in attacco. 16-10 In rete la battuta di Alagierska. 15-10 Grandi difese dell’Italia, esce di un soffio la parallela di Egonu. 15-9 Ancora De Gennaro implacabile in difesa, poi mani fuori di Sorokaite. 14-9 De Gennaro difende tutto, poi ancora Egonu micidiale. Time-out Polonia. 13-9 Contrattacco ...

LIVE Italia-Polonia 0-1 Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 17-13 - reazione delle azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-13 Difesa per due volte la fast di Chirichella, poi Medrzyk a segno. Time-out Italia. 17-12 Egonu commette una nuova infrazione da seconda linea. 17-11 Smarzek a segno “giocando” con le mani del muro azzurro. 17-10 Impressionante attacco di Egonu, staccatissima da rete. Un punto da vera fuoriclasse. 16-10 Fuori il servizio di Egonu. 16-9 Esce l’attacco della Polonia, ...

LIVE Italia-Polonia Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 4-8 - avvio difficile per le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-11 Sbaglia la battuta Nwakalor. Rientrano subito Malinov ed Egonu. 5-10 Errore al servizio per la Polonia. 4-10 Egonu attacca fuori, Mazzanti cambia la diagonale! Fuori Malinov ed Egonu, dentro Orro e Nwakalor. 4-9 Egonu ‘pesta’ la linea dei 3 metri. 4-8 Sorokaite murata da Kakolewska. Indre aveva sbagliato la ricezione e poi ha forzato l’attacco. Mazzanti chiama ...

Pallavolo femminile - EuroVolley 2019 : stasera su Rai3 Italia vs Polonia : Le azzurre di Mazzanti sfidano la Polonia nell'ultima partita della fase a gironi del torneo europeo.

LIVE Italia-Polonia Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : scontro al vertice per il primo posto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – Italia prima nel girone se… – Il possibile tabellone dell’Italia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per gli Europei 2019 di volley femminile. Alla Atlas Arena di Lodz va in scena lo scontro diretto per il primo posto nel girone: alle azzurre basterà conquistare due set per chiudere il raggruppamento ...