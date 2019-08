Volkswagen T-Roc Cabriolet | il crossover perde la testa

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 29 agosto 2019)porta una ventata di aria fresca nel segmento dei SUV con la nuova T-Roc, la primascoperta compatta che unisce il look e i vantaggi di uncon l'esperienza di guida a cielo aperto. Così laT-Rocintroduce una dose extra di stile nel mercato in fortissima espansione dei SUV compatti. La sua capote in tessuto nero si apre in 9 secondi, anche durante la marcia fino a una velocità di 30 km/h. Poi c'è la comoda posizione di seduta rialzata e le numerose possibilità di personalizzazione. E' lunga 4.268 mm con un passo di 2.630 mm. La larghezza è pari a 1.811 mm mentre l’altezza è di 1.522 mm. L’abitacolo offre al guidatore e ai passeggeri elevata flessibilità e ampio spazio. Questo vale anche per il bagagliaio che, con una capienza di 284 litri, garantisce un volume ...

GQitalia : Bastano solo 9 secondi per cambiare l'umore di una giornata aprendo la capote. - Caterinadiiorgi : Nuova Volkswagen T-Roc Cabriolet: design distintivo per gli appassionati dell’open air - motoblog : Nuova Volkswagen T-Roc Cabriolet: design distintivo per gli appassionati dell’open air -