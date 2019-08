Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019)è andata alin Canada, dove si trova in vacanza, e lì è stata protagonista di un malinteso, come lei stessa ha raccontato su Instagram. L’ex parlamentare ha pubblicato infatti la foto del biglietto staccato dalCineplex di Montreal per il film “The death and life of John Donovan” con Natalie Portman Kit Harington, dove si vede in bella vista la scritta “65+ ans”. Insomma, chi ha emesso il biglietto le ha applicato arbitrariamente lodedicato alle persone con più di 65 anni, senza premurarsi di controllare l’età diche di anni ne ha invece 54. Così lei ha minacciato ironica l’incidente diplomatico: “Prendo lo scontrino che mi hanno rilasciato alCineplex di Montréal (bellissimo il film Death and Life of John Donovan di Xavier Dolan) e scopro che mi hanno fatto loanziani! Aaaaaarg! ...

trash_italiano : Anche Vladimir Luxuria contro Er Faina: 'premiato con #TemptationIslandVip: per fare carriera bisogna offendere' - Noovyis : (Vladimir Luxuria, al cinema la scambiano per un’anziana e le fanno lo sconto “over 65”: “Ci sarà l’incidente diplo… - Cascavel47 : Vladimir Luxuria, al cinema la scambiano per un’anziana e le fanno lo sconto “over 65”: “Ci sarà l’incidente diplom… -