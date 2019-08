Viola Valentino | Riccardo Fogli non dar retta alle malelingue

Fonte : blogo

(Di giovedì 29 agosto 2019) Nelle scorse ore,, sul proprio account Instagram, ha rivolto un dolce pensiero all'ex marito,, con cui, in passato, si è scontrata per alcune incomprensioni. A distanza di anni, la cantante ha deciso di tendere la mano all'ex compagno per mettere da parte ogni divergenza: “E’ più facile essere saggi con gli altri che con noi stessi” (François de La Rochefoucauld). Sappiamo tutti quanto pesino le parole, soprattutto se vengono espresse in una trasmissione televisiva come “Storie Italiane” condotta da Eleonora Daniele. Nella puntata del 30/5/2018ha rivolto nei miei confronti, da un lato, parole dense di affetto e per questo lo ringrazio pubblicamente, ma dall'altro lato, consigli non richiesti e, oserei dire, giudizi sforniti di qualunque dato fattuale.: 'Dopo L'Isola, voglio ...

radiocalabriafm : VIOLA VALENTINO feat Iravox - SENZA LIMITE - squopellediluna : @Zbarskij @Maceaster viola valentino il sogno di parecchi ragazzini dell'epoca?? -