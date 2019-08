Viola Davis sarà Michelle Obama nella serie tv First Ladies

Viola Davis sarà Michelle Obama in una serie tv per Showtime sulle first lady : Michelle Obama avrà il volto di Viola Davis in first Ladies, la serie televisiva per Showtime incentrata sulla vita delle mogli dei presidenti

«First Ladies» : Viola Davis sarà Michelle Obama : Viola Davis agli Oscar 2017Viola Davis agli Oscar 2017Viola Davis agli Oscar 2017Viola Davis agli Oscar 2017Viola Davis agli Oscar 2017Si sono incontrate diverse volte, compresa una serata al Kennedy Central Opera House nel dicembre del 2015 che le vedeva al fianco di George Lucas, Carol King e Seiji Ozawa. Ma mai avrebbero pensato che una avrebbe interpretato l’altra in una serie tv. Succederà in First Ladies, la nuova serie antologica di ...

L’attrice Viola Davis interpreterà Michelle Obama in una serie tv sulla vita delle first ladies degli Stati Uniti : L’attrice Viola Davis interpreterà Michelle Obama in una serie tv chiamata first ladies che andrà in onda sul canale televisivo statunitense Showtime. Davis, che sarà anche produttrice esecutiva della serie insieme al marito Julius Tenno, ha 54 anni e nel 2017 ha

First Ladies - Viola Davis sarà Michelle Obama nella serie in sviluppo per Showtime : First Ladies, Viola Davis interpreterà Michelle Obama nella serie attualmente in sviluppo per Showtime. Viola Davis sarà tra le protagoniste di uno dei progetti più interessanti annunciati in questo periodo. Si tratta di First Ladies, un drama ambientato alla Casa Bianca che Showtime sta sviluppando e di cui ha ordinato tre sceneggiature prima di decidere se ordinare la serie. Viola Davis dovrebbe interpretare l’ex First lady Michelle ...

Annunciata First Ladies - Viola Davis sarà Michelle Obama nella serie sulle mogli dei Presidenti Usa : Non ha ancora smesso i panni di Annalise Keating – la sesta e ultima stagione de Le Regole del Delitto Perfetto partirà su ABC a settembre –, eppure il prossimo ruolo di Viola Davis è già deciso. La pluripremiata interprete di The Help, Fences e altri grandi successi sarà Michelle Obama in First Ladies, la nuova serie antologica firmata Showtime e incentrata sulle mogli dei Presidenti degli Stati Uniti. Secondo quanto dichiarato dallo stesso ...

First Ladies - Viola Davis sarà Michelle Obama nella nuova serie antologica di Showtime : La Casa Bianca ha sempre suscitato l'interesse degli sceneggiatori americani, che ci hanno regalato in questi anni numerose serie tv che, chi più chi meno, ci hanno portato dentro le stanze di uno degli edifici più famosi al mondo, sempre però tramite il punto di vista dei Presidenti e dei loro staff.Per Showtime, invece, è più interessante raccontare i mandati presidenziali con lo sguardo di chi, più di chiunque altro, è stato accanto ai ...

Le regole del delitto perfetto 4 - la nuova stagione con Viola Davis : Su Rai4 la quarta stagione de Le regole del delitto perfetto sempre con il marchio di Shonda Rhimes. Al via dal 6 agosto ogni martedì in seconda serata (fece scalpore in Italia una censura della serie durante la messa in onda in chiaro della prima stagione). Star della serie Viola Davis che interpreta Annalise Keating, stimato avvocato e docente di diritto penale presso la Middleton University di Filadelfia. Al suo fianco, cinque studenti scelti ...

Fast Color - Viola Davis produrrà una serie tratta dal film per Amazon Prime Video – Notizie Serie tv : Fast Color, Amazon sviluppa un adattamento televisivo del film. La Serie tv è prodotta da Viola Davis e Julius Tennon. Notizie Serie tv. Amazon Studios sta sviluppando una Serie tv tratta dal film Fast Color. La Serie verrà prodotta da Viola Davis (Le Regole del Delitto Perfetto) e Julius Tennon, insieme agli autori del film Julia Hart e Jordan Horowitz. Il film raccontava di tre generazione di donne afroamericane, Ruth, sua madre Bo e la figlia ...