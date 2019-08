Viaggia in strada con enormi travi che spuntano dall’utilitaria | la foto diventa virale

Fonte : fanpage

(Di giovedì 29 agosto 2019) La singolare quanto pericolosa impresa di un automobilista sassarese che, non avendo il mezzo adatto per trasportare delledi legno appena comprate, le ha infilate direttamente dentro la sua utilitaria andandosene in giro con l'assurdo carico sporgente.

