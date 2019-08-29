zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #29-08-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 18:45: VIABILITÀ 29 AGOSTO 2019 ORE 18.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsMedicina: dagli astronauti ai 'terrestri', 50 anni di innovazioni dalla Luna - Affaritaliani.it
Medicina: dagli astronauti ai 'terrestri', 50 anni di innovazioni dalla Luna Affaritaliani.it
Roma, 18 lug. (AdnKronos Salute) (di Francesco Maggi) - L'evoluzione dei voli aerospaziali che 50 anni fa ci ha portato sulla Luna non solo ha permesso ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA DA FONTE LAURENTINA A GIARDINETTI MENTRE IN INTERNA DALLA TIBURTINA A VIA PRENESTINA E PIU AVANTI DA GIARDINETTI A DIVINO AMORE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA DIREZIONE NAPOLI SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA GIUSTIGNANA A LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 Roma-NAPOLI RISOLTO INCIDENTE PER VEICOLO RIBALTATO – TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA – PERMANGONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE Roma TRA ANAGNI E VALMONTONE SEMPRE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA DIREZIONE NAPOLI SI RALLENTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 Roma-NAPOLI RISOLTO INCIDENTE PER VEICOLO RIBALTATO – TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA – PERMANGONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE Roma TRA ANAGNI E VALMONTONE SEMPRE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA DIREZIONE NAPOLI SI RALLENTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 Roma-NAPOLI RISOLTO INCIDENTE PER VEICOLO RIBALTATO TRA FERENTINO E ANAGNI DIREZIONE Roma, RIAPERTE LE TRE CORSIE, PER MANGONO CODE IN DIMINUZIONE FINO A 6KM SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI DAL GRA A SETTECAMINI NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SU VIA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 Roma-NAPOLI DOVE TROVIAMO TRAFFICO INTENSO PER VEICOLO RIBALTATO TRA FERENTINO E ANAGNI DIREZIONE Roma, RIAPERTE LE TRE CORSIE, CODE IN DIMINUZIONE FINO AD 7KM SULLA A92 Roma-CIVITAVECCHIA FUMO PER VEICOLO IN FIAMME TRA CERVETERI E SANTA SEVERA. PRESTARE ATTENZIONE NON CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA ARDEATINA DOVE TROVIAMO ANCORA CODE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE PER TRAFFICO SI RALLENTA SU VIA LITORANEA DA CAMPO ASCOLANO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE LA SITUAZIONE E’ TORNATA ALLA NORMALITA ’ MENTRE SU VIA ARDEATINA TROVIAMO ANCORA CODE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA NEI DUE SENSI MENTRE PER TRAFFICO SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE LA SITUAZIONE E’ TORNATA ALLA NORMALITA ’ MENTRE SU VIA ARDEATINA TROVIAMO ANCORA CODE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA NEI DUE SENSI MENTRE PER TRAFFICO SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA PASSIAMO SU VIA ARDEATINA DOVE PERMANGONO CODE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE PER TRAFFICO SI RALLENTA SU VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 09:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE IN AUMENTO IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA MENTRE SU VIA TIBURTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA SETTECAMINI E RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA STORTA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 08:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCHE SU VIA PRENESTINA DOVE IL E’ TRAFFICO TORNATO REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A SEGUITO DI RISOLUZIONE DI INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA MENTRE SULLA VIA ARDEATINA PERMANGONO RALLENTAMENTI ANCHE A CAUSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 08:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCHE SU VIA PRENESTINA DOVE IL E’ TRAFFICO TORNATO REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A SEGUITO DI RISOLUZIONE DI INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA MENTRE SULLA VIA ARDEATINA PERMANGONO RALLENTAMENTI ANCHE A CAUSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANDIAMO SU VIA PRENESTINA DOVE CI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI PER INCIDENTE ALTEZZA PRATO FIORITO MENTRE SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO RALLENTAMENTI ANCHE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANDIAMO SU VIA PRENESTINA DOVE CI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI PER INCIDENTE ALTEZZA PRATO FIORITO MENTRE SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO RALLENTAMENTI ANCHE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA CODE SULLA VIA ARDEATINA A CAUSA DEI LAVORI TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA, CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA VERSO POMEZIA TRA LA COLOMBO E SPINACETO, IN SENSO OPPOSTO CODE PER CURIOSI TRA TOR DE CENCI E SPINACETO SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA ...