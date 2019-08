Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 08:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCHE SU VIA PRENESTINA DOVE IL E’ TRAFFICO TORNATO REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A SEGUITO DI RISOLUZIONE DI INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA MENTRE SULLA VIA ARDEATINA PERMANGONO RALLENTAMENTI ANCHE A CAUSA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 08:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCHE SU VIA PRENESTINA DOVE IL E’ TRAFFICO TORNATO REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A SEGUITO DI RISOLUZIONE DI INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA MENTRE SULLA VIA ARDEATINA PERMANGONO RALLENTAMENTI ANCHE A CAUSA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANDIAMO SU VIA PRENESTINA DOVE CI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI PER INCIDENTE ALTEZZA PRATO FIORITO MENTRE SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO RALLENTAMENTI ANCHE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANDIAMO SU VIA PRENESTINA DOVE CI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI PER INCIDENTE ALTEZZA PRATO FIORITO MENTRE SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO RALLENTAMENTI ANCHE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA CODE SULLA VIA ARDEATINA A CAUSA DEI LAVORI TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA, CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA VERSO POMEZIA TRA LA COLOMBO E SPINACETO, IN SENSO OPPOSTO CODE PER CURIOSI TRA TOR DE CENCI E SPINACETO SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRESTARE ATTENZIONE SULLA Roma TERAMO TAMPONAMENTO TRA DUE MEZZI PESANTI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO, AL MOMENTO NON CREA TRAFFICO A Roma CODE A TRATTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E APPIA SULLA VIA ARDEATINA CODE PER LAVORI TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRESTARE ATTENZIONE SULLA Roma TERAMO TAMPONAMENTO TRA DUE MEZZI PESANTI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO, AL MOMENTO NON CREA TRAFFICO A Roma CODE A TRATTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E APPIA SULLA VIA ARDEATINA CODE PER LAVORI TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRESTARE ATTENZIONE SULLA Roma TERAMO CI SONO DUE INCIDENTI UNO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO L’ATRO IN USCITA A CARSOLI ORICOLA, POSSIBILI RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN INGRESSO A Roma PER UN VEICOLO IN PANNE TRA IL RACCORDO E TORCERVARA CODE SUL RACCORDO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRESTARE ATTENZIONE SULLA Roma TERAMO INCIDENTE ALL’USCITA DI CARSOLI ORICOLA, POSSIBILI RIPERCUSSIONI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO DELLE CODE PER LAVORI TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA, CODE A TRATTI SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRESTARE ATTENZIONE SULLA Roma TERAMO INCIDENTE ALL’USCITA DI CARSOLI ORICOLA, POSSIBILI RIPERCUSSIONI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO DELLE CODE PER LAVORI TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA, CODE A TRATTI SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO DELLE CODE PER LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA, CODE ANCHE A GROTTAFERRATA SU VIALE VITTORIO VENETO TTA VIA VECCHIA DI VELLETRI E LARGO SQUARCIARELLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA SORA FROSINONE CODE TRA VIA CASILINA E L’USCITA ALATRI FIUGGI IN DIREZIONE DI SORA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO DELLE CODE PER LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA, CODE ANCHE A GROTTAFERRATA SU VIALE VITTORIO VENETO TTA VIA VECCHIA DI VELLETRI E LARGO SQUARCIARELLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA SORA FROSINONE CODE TRA VIA CASILINA E L’USCITA ALATRI FIUGGI IN DIREZIONE DI SORA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLS RETE VIARIA DEL TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRATA A Roma MENTRE SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA, QUI PER LAVORI PASSIAMO AL TRASPORTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUSOTRADE DELLA Regione. QUALCHE PROBLEMA SULLA PRENESTINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIA PONTE ...