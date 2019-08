Venezia | con Martone e Marcello cinema napoletano protagonista alla Mostra

Emozioni forti a Venezia con «Marriage Story» di Noah Baumbach : In lizza per il Leone d'oro il nuovo film del regista americano. Gara di bravura tra i protagonisti Adam Driver e Scarlett Johansson

A Venezia "The Perfect Candidate" - sulla condizione femminile nel mondo arabo - : Serena Nannelli Un'opera che affronta la questione di genere e le mille contraddizioni dei paesi di fede islamica nell'era di internet. Il secondo film in concorso, alla 76esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia apertasi ieri, è stato "The Perfect candidate". Si tratta di un'opera diretta da Haifaa Al-Mansour, prima regista donna dell'Arabia Saudita (fattasi già notare per "Mary Shelley – Un amore immortale" con Elle ...

Mostra del Cinema Venezia - gli arrivi delle star al Lido il secondo giorno di festival - : (Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019Venezia, gli arrivi delle star al Lido il secondo giorno di Mostra del Cinemasecondo giorno di 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia e all’Hotel Excelsior del Lido arrivano le star dei due film più attesi della giornata: ‘Marriage Story’ con Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern e ‘Ad Astra’ con Brad Pitt, Ruth Negga e Liv Tyler.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia ...

Venezia 76 - così Toni Servillo ha convinto l’artista Igort a girare 5 è il numero perfetto : Il cinema come una nuova frontiera, una vera sfida a completamento dello sguardo di fumettista, narratore e musicista. E una Napoli notturna, metafisica e deserta. Ecco l’origine e il cuore pulsante di 5 è il numero perfetto dell’ “esordiente” Igort. Ispirata ovviamente all’omonima graphic novel che l’artista dal 2004 ha tentato di adattare per il grande schermo (“diversi registi si sono cimentati ma io ho sempre cambiato posizione”) fino alla ...

Alessandra Mastronardi in shorts strega Venezia. Ma non convince : Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, stupisce coi suoi look non convenzionali. Eccola dunque aggirarsi per il Lido durante la seconda giornata del concorso in shorts bianchi. Le basta mostrare il sorriso (e le gambe) per catalizzare l’attenzione di tutti. Ma questa volta la mise è fin troppo barocca e scivola nell’errore di stile. Se i pantaloncini sono ormai un must, come ha ...

Festival del cinema di Venezia 2019 - Giusy Versace con protesi e tacco alto è incantevole : Sul red carpet del Festival del cinema di Venezia arriva, bellissima, Giusy Versace. Abito scuro decorato come il disegno che è stato fatto sulle protesi, tacco alto, viso radioso, Giusy è incantevole. La vincitrice di Ballando con le Stelle è insieme a Jo Squillo e Francesca Carollo per presentare “Donne in prigione si raccontano”, un docu-film che porta la narrazione dentro le carceri femminili e dà alle detenute la possibilità di ...

Mostra Venezia - Polanski resta in concorso : Venezia, 29 ago. (AdnKronos) - Il caso Polanski sembra essersi chiuso dopo il chiarimento della presidente della giuria Lucrecia Martel. "A nome di tutta la compagine produttiva accettiamo le scuse della Presidente della Giuria Lucrezia Martel. Nella certezza che rimarrà la serenità di giudizio nei

Con protesi e tacco a spillo. Giusy Versace incanta sul red carpet a Venezia : Con protesi e tacco a spillo. Giusy Versace è arrivata, bella e forte, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia per dare voce alle donne detenute nei carceri italiani attraverso un docu-film e per parlare di “WonderGiusy”, il suo ultimo libro illustrato che insegna ai giovani a non scoraggiarsi davanti alle difficoltà della vita.Un messaggio che l’atleta paralimpica e conduttrice televisiva ribadisce ogni ...

76^ Festival del Cinema di Venezia 2019 : secondo giorno di karmesse : Da ieri, 28 agosto 2019, la 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è entrata nel vivo. Grande successo per la Cerimonia d'apertura presentata da una madrina d'eccezione: l'attrice Alessandra Mastronardi. La giornata di oggi, 29 agosto, invece, vedrà in programma la presentazione del film 'Ad Astra' di James Gray con l'attore Brad Pitt. Proprio oggi, alle ore 14.00 verrà presentato il film in conferenza con lo stesso attore e ...

Deneuve e Binoche aprono la mostra di Venezia con la Veritè di Kore-Eda : Deneuve e Binoche aprono la mostra di Venezia con la Veritè di Kore-Eda. Una gloriosa star, un film da girare, una figlia sceneggiatrice

Sandra Milo a Venezia 2019 con Alessandro Rorato - imprenditore 49enne e suo nuovo compagno : Sandra Milo e Alessandro Rorato sembrerebbero fare sul serio. L’attrice 86enne e il giovane compagno (37 anni di meno) hanno partecipato in coppia alla Mostra del Cinema di Venezia 2019. Rorato ha sfilato sul red carpet insieme alla diva e anche se non ci sono stati gesti di palese tenerezza, è palese si tratto di una presentazione ufficiale.Continua a leggere

Con Scarlett Johansson Venezia 76 sarà pura magia : Scarlett Johansson, l’attrice più pagata del mondo (56 milioni di dollari nel 2019 secondo Forbes), è pronta a scaldare il red carpet della 76^ Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia grazie a Storia di un matrimonio, il nuovo film di Noah Baumbach (targato Netflix) con Adam Driver (il Kylo Ren di Star Wars ) selezionato in concorso. L’interprete dell’eroina Marvel Vedova Nera (la vedremo a maggio 2020 ...

The New Pope in anteprima fuori concorso al Festival di Venezia : il trailer : È prevista nel corso della 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come Evento Speciale fuori concorso l’anteprima mondiale di due episodi di The New Pope, la serie diretta dal Premio Oscar® Paolo Sorrentino che ha diretto tutti gli 8 episodi ed è regista, tra gli altri, anche de La grande bellezza e The Young Pope. The New Pope, il trailer The New Pope, il cast Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar® ...

Festival di Venezia 2019 - Juliette Binoche conquista il red carpet con onde wet : Catherine DeneuveStefania RoccaGiulia ValentinaSofia RichieAlessandra MastronardiValeria GolinoMartha HuntBarbara PalvinIsabella FerrariIsabeli FontanaElsa HoskJuliette BinocheCandice SwanepoelGrandi film, certo, ma non solo. Al Festival di Venezia sfilano anche i beauty look più scenografici, con star ben felici di mostrarsi sui red carpet, rese indimenticabili dalle mani di truccatori, facialist e hair style stellati. PRONTI, PARTENZA, ...