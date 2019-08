Venezia | applausi a Scarlett Johansson in sala stampa

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 29 agosto 2019)inper, alla conferenza di presentazione di 'Marriage Story', film in concorso alla Mostra del Cinema di, di cui è protagonista. (Lapresse) Redazione 

LaStampa : Tanti applausi per il regista spagnolo è detto «onorato» del riconoscimento del Festival. - cristresa : RT @LaStampa: Tanti applausi per il regista spagnolo è detto «onorato» del riconoscimento del Festival. - uboldi_laura : RT @LaStampa: Tanti applausi per il regista spagnolo è detto «onorato» del riconoscimento del Festival. -