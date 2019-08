Vaccini | su Pinterest le ricerche saranno indirizzate verso siti affidabili

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) Gli utenti diin cerca di informazioni relative aiverranno indirizzati ai risultati die certificati, come quelli di organizzazioni di sanità pubblica. Questa la soluzione della nota piattaforma per affrontare il problema delle fakenews sulle vaccinazioni, ampiamente diffuse sui social media. Una decisione accolta con favore dall’Organizzazione mondiale della sanita’ (OMS): “Speriamo di vedere altre piattaforme di social media in tutto il mondo seguendo l’esempio di”. In base alla nuova policy di, ledi parole come “morbillo”, “sicurezza dei” e altri termini relativi alla salute restituiranno risultati di organismi di sanita’ pubblica. “Stiamo adottando questo approccio perche’ riteniamo che mostrare notizie che contribuiscono alla ...

CretellaRoberta : Vaccini, su Pinterest ricerche dirette verso siti affidabili: Oms, speriamo l'esempio sia seguito anche da altri so… - 1italiano1 : Vaccini, su Pinterest ricerche dirette verso siti affidabili. Oms, speriamo l'esempio sia seguito anche da altri so… - ansa_tecnologia : Vaccini, su Pinterest ricerche dirette verso siti affidabili. Oms, speriamo l'esempio sia seguito anche da altri so… -