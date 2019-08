Usa | furia Trump contro i suoi media | «Fox News non lavora più per noi!»

L’estate del 94 - a LampedUsa : lasciammo Domenico Modugno infuriato col Wwf (e non lo vedemmo più) : Era l’estate del 94 Andammo a Lampedusa senza consapevolezza. Ignari di assistere a un episodio a suo modo storico. Andammo a Lampedusa più o meno così, perché ci venne. Era l’estate del 1994. Nello stesso giorno di quell’anno, il 27 marzo, noi tifosi del Napoli provammo un brivido da Viagra, uno di quelli inattesi, cui non eravamo più abituati. Non stiamo qui a dilungarci, lo fece Di Canio contro Maldini e Baresi. E la sera le ...