Uomini e Donne | la tronista Giulia a Raffaella | “Coi social successa cosa strana”

Opinionisti Uomini e Donne - Tina e Gianni scambio di battute prima della registrazione : Uomini e Donne registrazione, Tina e Gianni si punzecchiano prima dell’inizio della puntata Tina Cipollari e Gianni Sperti ritorneranno presto in Tv e hanno dato l’annuncio dell’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne in maniera del tutto particolare. Come solo loro sanno fare. C’è stato uno scambio di battute poco prima della registrazione della […] L'articolo Opinionisti Uomini e Donne, Tina e Gianni scambio ...

Uomini e Donne - la nuova tronista Giulia : "Nessun profilo online - non mi piacciono i social" : Iniziano a registrarsi proprio in questi giorni le prime puntate del nuovo trono classico di Uomini e Donne, e anche per questo i riflettori, ma anche e soprattutto l'interesse dei telespettatori del programma, al momento è tutto puntato su quelle che già sapremo essere due delle nuove troniste del programma: Sara Tozzi, ex tentatrice di Temptation Island, e Giulia Quattrociocche.Proprio quest'ultima di recente ha voluto dire la sua a ...

Gianni Sperti e Tina Cipollari : ‘scintille’ prima di Uomini e Donne : Gianni Sperti e Tina Cipollari agguerriti prima della registrazione di Uomini e Donne Oggi, giovedì 29 agosto, è in corso la prima registrazione della puntata di Uomini e Donne della nuova stagione 2019/20. Protagonisti saranno i nuovi tronisti, con i relativi corteggiatori, ma anche volti della settima edizione di Temptation Island come Vittorio Collina, Massimo Colantoni e Arcangelo Bianco. Immancabile la presenza di Gianni Sperti e Tina ...

Gossip Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi sbotta : “Fatevi curare” : Francesco Chiofalo ha tradito la Fiordelisi: Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne dice la sua “Fatevi curare, fatevi vedere da uno bravo e fatevi curare!”, sono state queste le parole usate da Lorenzo Riccardi, influencer 22enne prima corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne, che ha pubblicato un video su Instagram sul tradimento di Francesco Chiofalo ai danni di Antonella Fiordelisi. Secondo la ricostruzione dei fatti, ...

Grande Fratello Vip - tra i possibili concorrenti anche Mariano e Lorenzo di Uomini e donne : Stanno per riaprirsi le porte della casa del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Canale 5 che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini. Dopo tre edizioni di successo condotte da Ilary Blasi, ecco che quest'anno le redini del reality show passeranno nelle mani del direttore di 'Chi'. E ovviamente la squadra di autori del GF Vip sta già lavorando per mettere a punto quello che sarà il cast della prossima edizione: tra i nomi ...

Sara Tozzi è la nuova tronista di Uomini e Donne. Nel suo passato c'è Temptation Island : Sara Tozzi è la nuova tronista di Uomini e Donne. L'annuncio è arrivato oggi a un giorno di distanza da quello di Giulia Quattrociocche. Nel suo passato c'è...

Uomini e Donne - Ursula Bennardo sostiene Sossio : “Ce la farai!” : Ursula Bennardo di Uomini e Donne segue Sossio Aruta e lo incita Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono inseparabili. La coppia nata nel Trono Over di Uomini e Donne tra poche settimane potrà vedere la piccola Bianca, la bimba che Ursula porta in grembo. Nel frattempo Sossio Aruta continua a non separarsi nemmeno un minuto dalla compagna che lo ha seguito a Potenza durante il ritiro della sua nuova squadra di calcio. Ursula Bennardo ha mostrato ...

Uomini e donne - oggi 29 agosto al via la prima registrazione : atteso il nome del tronista : Si apre ufficialmente oggi 29 agosto la stagione 2019-20 del Trono Classico di Uomini e donne. Nel pomeriggio odierno, infatti, gli studi Elios di Roma apriranno le porte per la prima registrazione dedicata ai giovani protagonisti alla ricerca dell'anima gemella. Al cospetto di Maria De Filippi verranno presentati i nuovi tronisti che avranno il difficile compito di cancellare gli ultimi mesi in cui le polemiche non sono mancate. Il brevissimo ...

Sara Tozzi è la nuova tronista di Uomini e Donne. Nel suo passato c’è Temptation Island : Sara Tozzi è la nuova tronista di Uomini e Donne. L’annuncio è arrivato oggi a un giorno di distanza da quello di Giulia Quattrociocche. Nel suo passato c’è Temptation Island, Sara è stata una delle tentatrici di quest’ultima edizione. Lunghissimi capelli biondi, viso pulito e un passato da tentatrice nell’ultima edizione di Temptation Island 2019. Lei è Sara Tozzi ed è la nuova tronista di Uomini e Donne. Ventidue anni, ...

Scandalo a Uomini e Donne : Ex Dama Smaschera Gemma Galgani e Maria De Filippi! : Brutto periodo per il programma Uomini e Donne. Un’ex Dama del Trono Over, lancia pesantissime accuse su Gemma Galgani e su Maria De Filippi! Ecco cosa sta accedendo! Ex Dama di Uomini e Donne lancia la bomba su Gemma Galgani e Maria De Filippi! Non si placano ancora le chiacchiere che girano intorno al programma Uomini e Donne. Non ci riferiamo solo alla patata bollente lanciata da Teresa Cilia e Mario Serpa contro Raffaella Mennoia, ma ...

Sara Tozzi è la nuova tronista di Uomini e Donne. Nel suo passato c’è Temptation Island : Sara Tozzi è la nuova tronista di Uomini e Donne. L’annuncio è arrivato oggi a un giorno di distanza da quello di Giulia Quattrociocche. Nel suo passato c’è Temptation Island, Sara è stata una delle tentatrici di quest’ultima edizione. Lunghissimi capelli biondi, viso pulito e un passato da tentatrice nell’ultima edizione di Temptation Island 2019. Lei è Sara Tozzi ed è la nuova tronista di Uomini e Donne. Ventidue anni, ...

Uomini e Donne - Mariano Catanzaro : "Raffaella Mennoia mi ha sempre lasciato fare ciò che volevo" : Mariano Catanzaro, intervistato dal settimanale 'Novella 2000', in edicola questa settimana, è intervenuto nella lite social tra Raffaella Mennoia e alcuni ex protagonisti di 'Uomini e Donne' come Mario Serpa e Teresa Cilia. L'ex corteggiatore e tronista del programma di Maria De Filippi ha difeso, a spada tratta, il lavoro della redazione: Raffaella mi ha sempre lasciato fare ciò che volevo. Chi ha seguito format sa che ho realizzato le cose ...

Gianni Sperti e il ritorno a Uomini e Donne : “Io mi preparo così” : Gianni Sperti si prepara a tornare a Uomini e Donne. L’opinionista lancia una simpatica frecciatina a Tina Cipollari Le vacanze sono finite e tutti si preparano al grande ritorno. C’è chi dovrà tornare a scuola, chi a lavoro e chi…deve tornare nello studio di Uomini e Donne come Gianni Sperti e Tina Cipollari! Dunque anche […] L'articolo Gianni Sperti e il ritorno a Uomini e Donne: “Io mi preparo così” ...

Sara Tozzi è la nuova tronista di Uomini e Donne! : Sara Tozzi è la nuova tronista della stagione Uomini e Donne 2019-2020. Scopriamo tutto sul suo passato, sulla vita privata e sul lavoro! Uomini e Donne: Sara Tozzi è la nuova tronista! Scopriamo di più sul suo conto! La redazione di Uomini e Donne ha presentato in queste ore, la nuova tronista. Lei è Sara Tozzi, ha 22 anni ed è di Modena. La giovane in questione lavora come barista, ma la stessa non è propriamente sconosciuta al mondo ...