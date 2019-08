Un red carpet con tanti sconosciuti mentre al buffet si parla di politica

Venezia 76 il red carpet del cinema italiano : Venezia 76 opening con i protagonisti del cinema italiano. Da Toni Servillo, Valeria Golino alla madrina Alessandra Mastronardi È cominciata la 76a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ed è volato via anche uno dei momenti più attesi, il tappeto rosso della prima giornata. Ad aprire ...

Festival di Venezia 2019 - Juliette Binoche conquista il red carpet con onde wet : Catherine DeneuveStefania RoccaGiulia ValentinaSofia RichieAlessandra MastronardiValeria GolinoMartha HuntBarbara PalvinIsabella FerrariIsabeli FontanaElsa HoskJuliette BinocheCandice SwanepoelGrandi film, certo, ma non solo. Al Festival di Venezia sfilano anche i beauty look più scenografici, con star ben felici di mostrarsi sui red carpet, rese indimenticabili dalle mani di truccatori, facialist e hair style stellati. PRONTI, PARTENZA, ...

Lexus pronta per il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia : Per il terzo anno consecutivo Lexus è Sponsor della 76° Mostra del Cinema di Venezia, che si svolgerà al Lido da oggi 28 agosto al 7 settembre. Proprio come il Cinema, Lexus garantisce un’Experience Amazing con le 35 vetture al festival , tutte dotate di Tecnologia Full Hybrid Electric, che renderanno unica e sensazionale l’esperienza degli ospiti […] L'articolo Lexus pronta per il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia ...

Venezia 76 - le coppie - gli scandali e le rivalità : quando il vero spettacolo è sul red carpet : Venezia non è solo Mostra. Nel corso degli anni e delle edizioni il red carpet e le feste hanno sempre riservato sorprese e qualche volta scandali Ingrid Bergman & Roberto Rossellini (1950) – Nel 1950 Rossellini presentava Stromboli a Venezia: aveva scritto il ruolo della protagonista pensando alla sua compagna, Anna Magnani, ma poi lo regalò a un’attrice svedese. Non una interprete qualunque: Ingrid Bergman, che aveva già girato ...

Stormi ha debuttato sul suo primo red carpet con mamma Kylie Jenner e papà Travis Scott

JWoww ti presenta il suo nuovo fidanzato - direttamente dal red carpet degli MTV VMA 2019

Gigi e Bella Hadid brillano insieme sul red carpet degli MTV VMAs 2019 : «Due è meglio di una», si dice, ed è più vero che mai quando si tratta delle sorelle Gigi e Bella Hadid. Le due top model sono state tra le protagoniste più belle del red carpet degli MTV Video Music Awards 2019 (senza nulla togliere alle altre cantanti e modelle che hanno sfilato). A dare quel tocco in più, di certo, è stato il fatto che Gigi e Bella Hadid hanno sfilato e posato in coppia, giocando ancora ...

Sul red carpet degli MTV VMA 2019 Taylor Swift ha fatto un riferimento a quello che è successo con Kanye West 10 anni fa

Mtv Video Music Awards e i look fuori di testa dal red carpet - : Fonte foto: La PresseMtv Video Music Awards e i look fuori di testa dal red carpet 1Sezione: SpettacoliAlla kermesse tutti pazzi per Tammy Hembrow e Tammy Hembrow

Gigi e Bella Hadid sono incredibili sul red carpet degli MTV VMA 2019

Taylor Swift non potrebbe essere più stupenda sul red carpet degli MTV VMA 2019

MTV VMAs - le coppie più controverse di sempre sul red carpet : Marilyn Manson e Rose McGowan, 1998Britney Spears e Mick Jagger, 2001Brad Pitt e Christina Applegate, 1989Benji Madden e Paris Hilton, 2008Kid Rock e Pamela Anderson, 1999 Miley Cyrus e Mike Will Made It, 2013Lady Gaga e Kermit, 2009Riff Raff e Katy Perry, 2001Richie Sambora e Cher, 1989Sarah Jessica Parker e Robert Downey Jr., 1990 Fiona Apple e David Blaine, 1997 Kanye West e Amber Rose, 2009A poche ore dell’edizione 2019 degli MTV VMAs che ...

Katy Perry e Orlando Bloom insieme sul red carpet : ‘Ecco il nostro segreto’ : Di nuovo insieme in pubblico: Orlando Bloom e Katy Perry si sono concessi una sfilata sul red carpet californiano di Carnival Row, la nuova serie dell’attore inglese in cui Bloom interpreta uno dei ruoli principali ed è affiancato da Cara Delevingne. Intercettati mentre si godevano la camminata, Bloom ha confidato a ET Online che lui e la cantante americana hanno l’abitudine di lasciarsi messaggi d’amore su di una lavagna che ...

Katy Perry e Orlando Bloom - bacio sul red carpet - foto : A due anni e mezzo dal primo incontro ai Golden Globe del 2017, con tanto di break di pochi mesi, prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Katy Perry e Orlando Bloom. A pochi mesi dalla proposta di nozze dell'ex Legolas, i due si sono concessi un romantico red carpet per la premiere di "Carnival Row", nuova serie Amazon che vede Bloom protagonista assoluto.prosegui la letturaKaty Perry e Orlando Bloom, bacio sul red carpet - foto ...