Ufficiale | Juventus-Napoli | arbitra Orsato

Juventus - Sarri out per Parma e Napoli : il comunicato Ufficiale del bianconeri : L’allenatore Maurizio Sarri sarà costretto a saltare le prime due giornate di campionato, il tecnico della Juventus out dunque per le sfide contro Parma e Napoli. Maurizio Sarri è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti medici oggi, che hanno evidenziato un buon decorso clinico. Per ottenere una completa guarigione dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi, l’allenatore non siederà in panchina in occasione delle prime ...

Juventus.com – Ufficiale : arriva il comunicato. Dettagli e cifre : Juventus.com – Come da previsione, è arrivata l'ufficialità. Danilo è un calciatore della Juventus, lo scambio col Manchester City ha portato i suoi frutti anche per le casse bianconere. messa a segno un'importante plusvalenza è reso felice il tecnico Maurizio Sarri che aveva bisogno di un calciatore dalle caratteristiche diverse da quelle di Joao Cancelo.

Juventus - Del Piero torna in bianconero : ora è Ufficiale -FOTO- : Juventus – Sette anni dopo il doloroso addio Alessandro Del Piero torna alla Juventus. Ad annunciarlo con gioia è stato lo stesso ex capitano bianconero attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L'ex numero 10, assieme alla moglie Sonia e ai suoi 3 figli, tutti rigorosamente vestiti di bianconero, ha fatto oggi visita alla Juventus Academy di Los

Calciomercato Juventus - Ufficiale : Kean è un nuovo calciatore dell’Everton : Moise Kean è un nuovo giocatore dell’Everton. Lo comunica il club inglese in una nota sul proprio sito ufficiale. L’attaccante, proveniente dalla Juve, ha firmato un contratto quinquennale fino al giugno 2024. “Sono orgoglioso e onorato di indossare la maglia dell’Everton. Darò il massimo per questa squadra – le sue parole Everton Tv – Ero convinto di firmare perché l’Everton è una squadra che ...

Mercato Juventus - Ufficiale : colpo a sorpresa dalla Sampdoria! : Mercato Juventus- "L'U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Juventus F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Erasmo Mulè". Con questo comunicato i bianconeri ufficializzano il nuovo acquisto dalla squadra blucerchiata. Il giocatore arriverà subito a Torino, ma salvo clamorosi colpi di scena sarà aggregato all'Under 23 di Fabio Pecchia. Grinta, temperamento,

Seconda maglia Juventus - Ufficiale : addio alla tradizione! Indizio mercato per Dybala -FOTO- : Seconda maglia Juventus- Ora è UFFICIALE. La Juventus presenta la Seconda maglia in vista della prossima stagione. Look totalmente innovativo e addio alla tradizione. maglia bianca con dettagli rossi. Il numero nel retro sarà rosso, così come lo sponsor UFFICIALE a anche quello tecnico. La Juventus ha annunciato la nuova maglia con un chiaro messaggio:

Juventus - Ufficiale : ecco la seconda maglia - bye bye tradizione -FOTO- : seconda maglia Juventus- I bianconeri hanno ufficializzato la seconda maglia in vista dell’inizio della stagione. Scelta cromatica piuttosto particolare. Addio alla tradizione: maglia bianca con inserti rossi. Sponsor, stemma e numero sul retro saranno i colore rosso. Un addio alla tradizione, anche se gli stessi colori vennero usati dai bianconeri intorno agli anni 60. La […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: ecco la seconda maglia, ...

Juventus - offerta-choc per Neymar al Psg : Ufficiale - caccia aperta al fenomeno brasiliano : Qualche giorno fa sembrava soltanto una suggestione. Ora, invece, pare esserci della "ciccia": la Juventus, un anno dopo Cristiano Ronaldo, è sulle tracce di Neymar. La bomba viene rilanciata da El Mundo Deportivo, secondo cui il club bianconero avrebbe offerto al Paris Saint Garmain Paulo Dybala, o

Ufficiale - De Ligt alla Juventus : 75 milioni all’Ajax - 10 - 5 a Raiola : And the winner is: Mino Raiola. Boato della folla e applausi peraltro scanditi veramente ieri a Torino. L’agente di origini campane si conferma grande e assoluto protagonista del calciomercato internazionale. Raiola è il vero vincitore dell’operazione De Ligt alla Juventus. Ha spinto il club di Agnelli a spendere 75 milioni netti per l’acquisito del 19enne difensore centrale – divisi in cinque rate – e ha ritagliato ...

Juventus - Ufficiale l’acquisto di Matthijs De Ligt : i dettagli dell’operazione nel comunicato dei bianconeri : Matthijs De Ligt è un nuovo calciatore della Juventus: il giocatore ha firmato un contratto quinquennale. L’acquisto è stato ufficializzato dai bianconeri e dall’Ajax tramite un comunicato ufficiale Finalmente è arrivata l’ufficialità: Matthijs De Ligt è un nuovo calciatore della Juventus. Il difensore olandese, dopo le visite mediche di rito, ha posto la sua firma sul contratto che lo legherà ai Campioni d’Italia ...

Calciomercato Juventus : Ufficiale l'arrivo del trequartista del Lione : Calciomercato Juventus: come comunicato dalla società francese sul proprio sito web è Ufficiale l'acquisto di Hamza Rafia dal Lione. Il trequartista classe 1999 con il doppio passaporto francese e tunisino, che si è contraddistinto per le proprie doti tecniche e realizzative nella Uefa Youth League, mettendo a referto tre gol e quattro assist in otto

Calciomercato Juventus - Ufficiale l’arrivo di Rafia dal Lione : può costare fino a 5M : La Juventus acquista Hamza Rafia dal Lione: il classe 1999 sarà pagato 400mila euro, ma potrà costare fino a 5 milioni con i bonus.“powered by Goal”Non solo prima squadra: la Juventus rinforza anche l’Under 23 per il prossimo campionato di Serie C. È infatti ufficiale l’arrivo di Hamza Rafia dal Lione.Il trequartista classe 1999 andava in scadenza di contratto e ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Lione prima ...

FIFA 20 : Comunicato Ufficiale di EA Sports sull'esclusione della Juventus : La fine della partnership tra EA Sports e Juventus Football Club avrà i seguenti effetti in FIFA 20 e nelle future Stagioni di FIFA Mobile: Il Piemonte Calcio sarà una nuova squadra utilizzabile in FIFA 20 con un logo e un kit personalizzati nella modalità Kick-Off, Carriera e EA Sports VOLTA Football. Piemonte Calcio avrà i nomi dei giocatori reali in FIFA 20 e FIFA 20 Ultimate Team. L'.

FIFA 20 : La Juventus potrebbe essere esclusa dal roster Ufficiale : Da pochi istanti Konami ha annunciato una partnership esclusiva con il club italiano della Juventus. Nel comunicato ufficiale divulgato dalla società giapponese è presente una descrizione inequivocabile: " La Juventus, la squadra più dominante in Italia nell'ultimo periodo, diventerà partner ufficiale di KONAMI. L'accordo permetterà di avere i campioni italiani in esclusiva in...