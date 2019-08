UEFA | la nuova grafica della finale di Champions 2020

La UEFA sigla una nuova partnership con Gillette : Uefa partnership Gillette – nuova partnership per la Uefa, che ha siglato un accordo con Gillette. Il brand diventa così il nono sponsor della Champions League, con un contratto che sarà in vigore nei prossimi anni, prevedibilmente fino al 2024, quando entrerà in vigore la futura riforma del torneo. Come spiega “Palco 23”, i termini […] L'articolo La Uefa sigla una nuova partnership con Gillette è stato realizzato da Calcio e Finanza ...