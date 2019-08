Uefa | è Van Dijk il miglior giocatore dell’anno

Uefa Men’s Player of the Year – È corsa a tre fra Van Dijk - Cristiano Ronaldo e Messi : L’UEFA ha reso nota la lista dei tre giocatori candidati all’UEFA Men’s Player of the Year: Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo e Leo Messi si contenderanno il premio Sarà lotta a tre per il premio di miglior giocatore maschile dell’anno assegnato dall’UEFA. I calciatori a contenderselo saranno Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Il premio verrà consegnato giovedì 29 agosto a Montecarlo durante la ...

