U&D | Andrea Filomena e Daniele Dal Moro probabili nuovi tronisti RUMORS

U&D - ex tronista Andrea Offredi vittima di stalking : lo sfogo su Instagram : vittima di uno stalker e costretto a difendersi. L’ex tronista Andrea Offredi si sfoga su Instagram, raccontando i suoi problemi in un lungo post apparso nelle Stories. Era il 2013 quando il modello sbarcò a Uomini e Donne, deciso a trovare l’amore. Insieme a lui il collega Eugenio Colombo, che alla fine scelse Francesca Del Taglia. I due stanno ancora insieme e hanno avuto due figli, le cose non sono andate altrettanto bene ad ...

U&D - Andrea difende Teresa dall'attacco razzista. "Un veneto con una naples non si può vedere" - : Serena Granato L'ex corteggiatore di Teresa Langella, Andrea Dal Corso, ha difeso a spada tratta la sua ragazza da un attacco a sfondo razzista Una coppia recentemente formatasi a Uomini e donne, il dating-show di Maria De Filippi, è tornata al centro del gossip. Parliamo del veneto Andrea Dal Corso e della partenopea Teresa Langella. I due sono finiti al centro di una polemica esplosa in rete, a seguito della pubblicazione di alcune ...

GF Vip : Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi - ex U&D - nella rosa dei concorrenti (RUMORS) : Anche quest'anno andrà in onda una nuova edizione del Grande Fratello Vip, ricca di concorrenti noti e, si presuppone, di sorprese. Ovviamente, molti discutono sin da adesso sui possibili nuovi partecipanti della tanto attesa edizione 2019 del reality show e, come avviene dal 2017, alcuni posti nella casa sembrano essere destinati agli ex tronisti o corteggiatori di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Quest'anno potrebbero essere pronti ad ...

U&D - Ivan Gonzalez fa un gestaccio su IG : alcuni pensano sia rivolto ad Andrea Zelletta : A chi era rivolto il gestaccio che Ivan Gonzalez ha fatto in una recente Stories di Instagram? La frase che l'ex tronista di Uomini e Donne ha allegato alla foto del suo dito medio, lascia pensare che possa essere una replica piccata a quello che ha detto Andrea Zelletta qualche giorno fa su lui e Sonia Pattarino. Ivan sbotta sui social contro chi parla della sua vita Dopo giorni di silenzio, Ivan Gonzalez è tornato a farsi vivo sui social ...

U&D : Klaudia Poznanska avrebbe trovato l'amore con Ludwig dopo il trono di Andrea Zelletta : Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta nell'ultima stagione di Uomini e Donne, avrebbe ritrovato l'amore dopo la disastrosa avventura con l'ex tronista. Secondo alcune indiscrezioni, qualche giorno fa girava voce che la ragazza si era avvicinata ad un giovane calciatore della Nazionale italiana di calcio Under 20, notizia smentita poco tempo dopo da Klaudia stessa, il cui sguardo sembra essere rivolto altrove. La giovane polacca ...

Temptation Island Vip 2 - possibili coppie : Andrea e Natalia di U&D - Jeremias e Soleil : Chi saranno i protagonisti della seconda edizione Vip di Temptation Island? A poco più di un mese dal via delle riprese in Sardegna, ancora non è stata ufficializzata nessuna coppia del cast. Le tante ipotesi che i fan stanno facendo a riguardo, coinvolgono personaggi famosi di vario genere: dagli ex di Uomini e Donne Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, a Lory Del Santo e Marco Cucolo, fino ad arrivare a Francesco Chiofalo e Antonella ...

U&D - Andrea Zelletta smentisce le voci di crisi con Natalia e parla di evoluzione continua : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni da quando hanno lasciato il dating-show di Mediaset Uomini e Donne poco più di un mese fa, sono giorno dopo giorno sempre più innamorati. I fan, del resto, non avevano alcun dubbio sulla solidità della coppia, infatti fin da quando la 22enne di Sondrio aveva iniziato a corteggiare il tronista pugliese, si era capito che già fossero innamorati l'uno dell'altra. I due stanno vivendo una vera e propria storia ...

U&D - Andrea Dal Corso svela com’era prima di perdere 50 kg : Andrea Dal Corso, protagonista di Uomini e Donne, si racconta su Instagram, svelando com’era prima di perdere 50 kg. L’ex corteggiatore, che oggi è un modello e un imprenditore, seguito da oltre 800 mila follower, ha alle spalle un passato fatto di insicurezze e difficoltà, causate soprattutto dal suo aspetto fisico. Quando era un adolescente infatti Andrea era sovrappeso e spesso vittima di bullismo. Nel Corso degli anni però le ...

Andrea Zelletta - ex U&D - si sfoga dopo gli insulti social : 'Meglio evitare tutto' : Tra i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne vi è sicuramente l'ex tronista Andrea Zelletta, il quale ha fatto appassionare il pubblico di Canale 5 con le sue tormentate vicende sentimentali che alla fine lo hanno portato a coronare il suo sogno d'amore con la bella Natalia. Tra i due, infatti, è sbocciato l'amore malgrado le critiche e qualche polemica che si è avuta in rete e anche adesso che si sono spenti i riflettori della ...

U&D - Andrea Zelletta e Natalia un mese dopo la scelta : 'Lo vedo come padre dei miei figli' : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, sono una delle poche coppie rimaste insieme dopo che Angela e Giulia hanno lasciato i loro rispettivi partner, Alessio e Manuel. L'ex tronista Andrea e la Paragoni infatti, si sono raccontati sul loro primo mese di fidanzamento al magazine ufficiale del dating show di Mediaset ''Uomini e Donne'' . dopo che il tronista ha scelto Natalia, circa un mese fa, la loro storia d'amore è andata sempre a gonfie vele. ...

U&D - Andrea Damante fotografato e avvistato più volte con Sara Croce - si ipotizza un flirt : Andrea Damante è finito nelle ultime settimane al centro dell'attenzione. Il ragazzo è stato lasciato da Giulia De Lellis, conosciuta all'interno del programma televisivo Uomini e Donne. I due, dopo essersi lasciati parecchio tempo fa per via di un tradimento di lui, avevano provato a ricostruire la loro relazione, fino a quando la bella influencer non ha conosciuto Andrea Iannone ed ha deciso di lasciare il 'Dama'. Negli ultimi giorni all'uomo ...