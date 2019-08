Tumore al cervello | uno dei principali sintomi è l’epilessia | nuove indicazioni su come

Tumore al cervello - scoperto come "far morire di fame" le cellule cancerose e fermare la diffusione : Buone notizie sul fronte della ricerca contro il Tumore al cervello infantile. I ricercatori della Yale University, dell'Università dell'Iowa e del Translational Genomics Research Institute (Tgen), hanno pubblicato sulla rivista Nature Communications i risultati delle loro ricerche, dichiarando di a

Vicenza - mal di testa e perdita dell’equilibrio : bimba di 1 anno salvata da un Tumore al cervello : Operazione record a Vicenza, dove una bimba di 1 anno d'età è stata salvata da una rara forma di tumore al cervello ed ora è sulla via della guarigione. La vita della piccola era appesa ad un filo dopo che i medici hanno scoperto una massa nel suo cervello grande quanto una mela. Ma, dopo un intervento miracoloso, durato più di 5 ore e svoltosi all'ospedale San Bortolo, la giovane paziente sta affrontando il decorso post-operatorio nel migliore ...

Tumore al cervello di Nadia Toffa - malattia da temere?/ 'Per lei nessuna cura - ma...' : Tumore al cervello di Nadia Toffa, malattia da temere? Melania Rizzoli interviene su 'Libero' e rassicura: 'Per lei non c'era nessuna cura, ma...'

Nadia Toffa e il Tumore al cervello - parla l'esperta : ecco come riconoscere i sintomi : Cari malati di cancro al cervello, voi lo sapete bene, il tumore all'encefalo è una malattia serissima, che colpisce come un fulmine a ciel sereno, che all'inizio si nasconde, inganna, opera sottotraccia, si maschera da altre malattie, viene scambiata per emicrania, cefalea o peggio per sindrome da

Tumore al cervello : tipologie - sintomi e cura del cancro che ha ucciso Nadia Toffa : Nadia Toffa è morta all'età di 40 anni per un Tumore al cervello del quale sappiamo poco. Esistono infatti diverse tipologie di tumori cerebrali che variano a seconda delle cellule che colpiscono. Vediamo insieme cos'è il Tumore al cervello, come si differenzia, quali sono i sintomi principali, come sono diagnosi e cura.Continua a leggere

Tumore al cervello nei bimbi - italiani identificano nuovo bersaglio per bloccarne la crescita : Esiste un nuovo bersaglio terapeutico che potrebbe essere sfruttato per bloccare la crescita dei tumori, compreso quello al cervello che colpisce i bambini. La notizia è degli scienziati dell'Università La Sapienza di Roma che ci spiegano i dettagli della loro ricerca, come ci sono arrivati e cosa potremmo aspettarci per il futuro.Continua a leggere

Un Tumore al cervello grande come “una palla di tennis”. Parla l’ex concorrente di Tempation Island : Intervistato insieme alla compagna Antonella Fiordelisi a Radio Radio, Francesco Chiofalo di Temptation Island torna a Parlare di due degli argomenti che più suscitano l’interesse dei suoi seguaci: il cancro contro cui ha dovuto combattere nei mesi passati, la papabile partecipazione a Temptation Island Vip 2 e il rapporto turbolento con l’ex Selvaggia Roma. ”Lenticchio” ha voluto concentrarsi sul senso profondo di questo capitolo della sua ...

Anche il cervello cambia dopo il Tumore : disturbi cognitivi per il 75% dei pazienti : La lotta contro i tumori è nel pieno del suo sviluppo e la scienza ha fatto progressi inimmaginabili: le terapie disponibili stanno portando il tumore adessere una malattia a lungo termine, a una cronicizzazione. Ma Anche sopravvivere non è un percorso privo di ostacoli e conseguenze e un evento così dirompente non sempre si può archiviare. Può succedere infatti che le cure abbiano un corollario di effetti ...