Tragedia nel Teramano | bambino di 5 anni annega in piscina

Tragedia nel Palermitano : sub morto e un altro disperso : Tragedia nel Palermitano dove un sub è morto e uno risulta disperso in seguito a un’immersione per ammirare da vicino due relitti sul fondale marino nei pressi dell’Isolotto: un aereo di guerra e il piroscafo Loreto affondato nella seconda guerra mondiale. Gli uomini hanno perso la vita nello specchio d’acqua antistante Isola delle Femmine, uno dei punti piu’ belli del litorale Palermitano in direzione ...

Tragedia in ospedale : neonata trovata morta nella culla del reparto di neonatologia : Orrore a Frosinone: una neonata è stata trovata senza vita nella sua culla nel reparto di neonatologia presso l’ospedale ‘Spaziani’ di Frosinone. La morte è sopraggiunta nella tarda serata di domenica; a trovare la piccola sono state le infermiere. I genitori, giovanissimi e residenti a Ceccano, hanno subito chiesto l’intervento dei Carabinieri che hanno aperto un’indagine. Anche la Asl ha aperto un’inchiesta ...

Tragedia nel teatino - muore a 26 anni schiacciato dal Quad : Chieti - E' morto schiacciato dal Quad, la sua grande passione: Mirco Cocco, 26 anni, di Guardiagrele, un diploma in ragioneria, ha perso al vita nel tardo pomeriggio a Fara a Filiorum Petri, lungo la strada comunale che collega Fara a Roccamontepiano. L'incidente si è verificato all'altezza di Colle S. Donato, nel territorio farese: il giovane era su un Quad Polaris, proveniente da Roccamontepiano, quando in un tratto in ...

Tragedia nello sport : Margarita Plavunova è morta a 25 anni durante l’allenamento : Secondo la federazione atletica russa, Margarita Plavunova ha avuto un arresto cardiaco. Secondo i media locali, il cuore della ragazza non avrebbe retto agli allentamenti particolarmente intensi cui si stava sottoponendo per le qualificazioni per Tokyo 2020. È una nuova Tragedia quella che arriva dal mondo dello sport. Stavolta a piangere è il settore dell’atletica leggera che ha perso uno dei suoi talenti migliori. Si chiamava Margarita ...

Tragedia nell'aquilano - investito mentre fa jogging muore 22enne di Arischia : L'Aquila - E' morto dopo il ricovero in ospedale Tiberio Giorgi, il 22enne che nella serata di ieri era stato investito lungo la statale 80 ad Arischia a pochi metri dalla sua abitazione. Ancora non da chiarire le dinamiche che hanno portato all'investimento del giovane, ma da una prima ipotesi, sembrerebbe che il ragazzo abbia inciampato mentre faceva jogging e sia caduto, proprio nel momento in cui sopraggiungeva un'auto. ...

Calabria - un anno fa la Tragedia del Raganello : “Ricordiamo le vittime” : A un anno dalla tragedia del Raganello, in cui sono morte 10 persone, nel territorio del Parco nazionale del Pollino, in Calabria, il Cnsas ricorda le vittime. “20 agosto 2018. Un’ondata di piena travolge un gruppo di escursionisti nelle gole del Raganello, in Calabria. Tanti perdono la vita, tra questi anche un tecnico del Soccorso alpino e speleologico. Un ricordo per lui e per tutte le vittime di questa assurda tragedia“, si ...

Un anno dalla Tragedia del Raganello : la commemorazione delle 10 vittime dell’inferno di fango : È trascorso esattamente un anno dal 20 agosto 2018, quando 10 persone morirono al Raganello, in provincia di Cosenza e nel territorio del Parco nazionale del Pollino, in Calabria: il torrente che scorre tra le gole ingrossato dalla pioggia travolse due gruppi di escursionisti che stavano facendo rafting, provocando una strage. Previste per oggi una preghiera e una fiaccolata a Civita per non dimenticare le vittime.Continua a leggere

Le notizie del giorno – Tragedia nel mondo del calcio - la denuncia del Fatto Quotidiano - retroscena van Persie : Tragedia NEL mondo DEL calcio – Tragedia nel mondo del calcio. Scontri nel pre-partita: lanci di sassi e bottiglie, tre calciatori feriti, quattro persone morte. In seguito alle violenze, la partita è stata rinviata. Circa 10 mila tifosi, che erano già entrati allo stadio, sono rimasti coinvolti nella ressa verso le uscite dove la polizia aveva usato i gas lacrimogeni per disperdere i facinorosi (DETTAGLI, FOTO E VIDEO) denuncia DE ...

Tragedia in montagna - Sonia precipita nel vuoto davanti agli amici : La donna si trovava a circa 3.300 metri e stava scendendo, quando è caduta nel vuoto per oltre un centinaio di metri. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente, del quale non sono ancora chiare le cause: Sonia Bof potrebbe essere scivolata, ma potrebbe anche essersi staccato uno dei chiodi della parete rocciosa. Illesi, ma sotto choc, i compagni di cordata, che sono stati riportati a valle in elicottero. Sonia Bof – un’esperta ...

La Tragedia del lago d’Iseo : “Ho visto i miei fratelli sparire nell’acqua” : Annegano due ragazzi di 16 e 17 anni. Il più grande era in Italia da pochi giorni, il maggiore ha cercato di salvarli: «Ora vorrei scappare, ma devo aiutare i miei genitori»

Tragedia nel lago d'Iseo - muoiono annegati due fratelli : Sono morti annegati i due fratelli di 16 e 17 anni di origini pachistane che ieri erano stati soccorsi a Tavernola, in provincia di Bergamo

Tragedia nel mondo del ciclismo : muore per un malore l’ex campione italiano Felice Gimondi [GALLERY] : Lutto nel mondo del ciclismo: è morto improvvisamente Felice Gimondi. Il campione italiano si trovava in Sicilia quando ha avuto un malore, aveva 77 anni Piange il mondo del ciclismo: si è spento per un malore Felice Gimondi. L’ex campione italiano di ciclismo è morto mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos. Gimondi, che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre, si trovava nei pressi della spiaggia di Recanati ...

Juventus - Andrea Agnelli ricorda le vittime della Tragedia dell’Heysel [FOTO] : “Always in our hearts“, ovvero “sempre nei nostri cuori”. Così, su Twitter, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha voluto ricordare oggi le vittime dell’Heysel, postando una foto che raffigura una targa in onore dei 39 supporter che persero la loro vita la sera del 29 maggio del 1985, poco prima della finale di Coppa Campioni tra il bianconeri e il Liverpool. Always in our hearts ...

Tragedia del Raganello : il 20 agosto iniziative per ricordare le 10 vittime : Ad un anno dalla Tragedia in cui morirono 10 persone, 9 escursionisti e una guida turistica, travolte da un’onda di piena del torrente Raganello, sul Pollino, tutta la comunità di Civita, l’amministrazione comunale e la Parrocchia “Santa Maria Assunta, si riuniranno in preghiera nella Chiesa Parrocchiale il 20 agosto, alle 18, per la celebrazione della messa in suffragio delle vittime. Ci sarà anche una “passeggiata ...