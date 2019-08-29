Traffico Roma del 29-08-2019 ore 16 | 30

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Dalla Rete Google NewsTraffico bloccato sull'A1 verso Roma: furgone in fiamme, lunghe code - Il Messaggero
Traffico bloccato sull'A1 verso Roma: furgone in fiamme, lunghe code Il Messaggero
Nel traffico già congestionato del rientro la viabilità si è fermata del tutto sulla A1 Firenze Roma tra Ponzano Romano-Soratte e Diramazione Roma Nord a ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 15 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCORA DISAGI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERICO GENTILI: PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO, CON INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI. IN CENTRO PER UN INCIDENTE DISAGI IN VIA DEL VANTAGGIO, ANGOLO VIA DI RIPETTA. AL RIONE MONTI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA MERULANA ALL’ALTEZZA DI LARGO ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 14 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCORA DISAGI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERICO GENTILI: PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO, CON INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI. A PRIMAVALLE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MARTINO V ALL’ ALTEZZA DI VIA DEL FORTE BOCCEA IN CENTRO PER UN ALTRO INCIDENTE DISAGI IN VIA DEL VANTAGGIO, ANGOLO VIA ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 13 : 30 : Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. ANCORA DISAGI TUTTAVIA DA SEGNALARE SULLA VIA AURELIA PER UN INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERICO GENTILI: TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO CON INEVITABILI CODE NELLE DUE DIREZIONI. CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 12 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SI CIRCOLA REGOLARMENTE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E SULLA TANGENZIALE EST. PRUDENZA NEL QUARTIERE AURELIO, DOVE A CAUSA DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SI VIAGGIA TRAMITE UN SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA AURELIA IN PROSSIMITÀ DI VIA ALBERICO GENTILI. LA CIRCOLAZIONE È PARTICOLARMENTE RALLENTATA, IN ENTRAMBE LE ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 11 : 30 : A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO. SULLA VIA NOMENTANA CHIUSA, PER LAVORI, LA CORSIA LATERALE FRA VIA ANTONIO NIBBY E VIA CARLO FEA IN DIREZIONE DI PIAZZA SEMPIONE. VERSO ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 10 : 30 : SUL Raccordo Anulare, IN CARREGGIATA INTERNA, code TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA DIREZIONE PONTINA. VERSO IL CENTRO CITTà Traffico RALLENTATO SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA PRENESTINA APPENA FUORI IL GRA, TRA VIA LAVIANO E VIA DELL’ACQUA VERGINE. A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 10 : 00 : SUL Raccordo Anulare, IN CARREGGIATA INTERNA, code PER incidente fra LO Svincolo DELLA Via Tuscolana e L’USCITA PER LA Via Ardeatina in direzione PONTINA. RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO Tra Via Fiorentini e LA Tangenziale est VERSO IL CENTRO CITTà. SEMPRE VERSO IL CENTRO Traffico RALLENTATO SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA TIBURTINA DAL GRA VIA DI CASALE DI SAN BASILIO. A TOR DI QUINTO ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 09 : 30 : SUL Raccordo Anulare, IN CARREGGIATA INTERNA, code PER incidente fra LO Svincolo DELLA Via Tuscolana e L’USCITA PER LA Via Ardeatina in direzione PONTINA. RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO Tra Via Fiorentini e LA Tangenziale est VERSO IL CENTRO CITTà. SEMPRE VERSO IL CENTRO Traffico RALLENTATO SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA TIBURTINA DAL GRA VIA DI CASALE DI SAN BASILIO. A TOR DI QUINTO ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 09 : 00 : CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO Tra Via Fiorentini e LA Tangenziale est VERSO IL CENTRO CITTà, per Traffico intenso sulla viabilità ordinaria. A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI DI COSTRUZIONE SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZZA DI VIA PIETRO LUPI, TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 08 : 30 : CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO Tra Via Fiorentini e LA Tangenziale est VERSO IL CENTRO CITTà, per Traffico intenso sulla viabilità ordinaria. A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI DI COSTRUZIONE SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZZA DI VIA PIETRO LUPI, TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 08 : 00 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà, E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. UNICA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLA VIA PRENESTINA: è AVVENUTO UN INCIDENTE AL DI FUORI DEL GRA TRA TORRE ANGELA E ACQUA VERGINE, E CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA di Pratolungo Casilino. PRIME CODE A TRATTI SUL PERCORSO ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà, E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. UNICA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLA VIA PRENESTINA: è AVVENUTO UN INCIDENTE AL DI FUORI DEL GRA TRA TORRE ANGELA E ACQUA VERGINE, E CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA di Pratolungo Casilino. PRIME CODE A TRATTI SUL PERCORSO ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 20 : 00 : UN INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA INCROCIO CON VIA DI CERVARA PROVOCA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI AL MOMENTO ISTITUITO UN SENSO UNICO ALTERNATO. SENSO UNICO ALTERNATO ANCHE IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA A Roma. CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 20 : 00 : UN INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA INCROCIO CON VIA DI CERVARA PROVOCA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI AL MOMENTO ISTITUITO UN SENSO UNICO ALTERNATO. SENSO UNICO ALTERNATO ANCHE IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA A Roma. CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN ...
Traffico Roma del 28-08-2019 ore 19 : 30 : UN INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA INCROCIO CON VIA DI CERVARA PROVOCA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI AL MOMENTO ISTITUITO UN SENSO UNICO ALTERNATO. SENSO UNICO ALTERNATO ANCHE IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA A Roma. CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN ...