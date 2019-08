Torino si qualifica se Europa League | botta e risposta! Due gol per i supplementari

LIVE Wolverhampton-Torino 2-1 - Europa League in DIRETTA : Belotti non basta - Jimenes e Dedoncker mettono al sicuro la qualificazione. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Passa meritatamente il Wolverhampton che ha saputo mettere le sue capacità dei singoli sopra il gioco corale del Torino, il Torino paga la panchina corta e la poca capacità tecnica disponibile in rosa. 94′ Fine della partita, passa il Wolverhampton. 93′ La partita oramai attende il suo epilogo. 91′ Dentro Pedro Neto per Jimenes che esce tra gli applausi. 90′ Ci saranno ...

Torino-Wolverhampton : pesante ko granata ma qualificazione aperta : Torino-Wolverhampton è terminata 2-3. Un pesante ko interno per i granata. Ma all’andata la squadra italiana può ancora ribaltare il

Torino ko in Europa League e qualificazione adesso in salita : blitz del Wolves - finisce 2-3 [FOTO] : Si è conclusa la partita d’andata dei preliminari di Europa League, sono scese in campo Torino e Wolves che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, brutta prestazione per la squadra di Walter Mazzarri che ha dimostrato di essere inferiore al club inglese, 2-3 il risultato e finale e qualificazione difficile da raggiungere ma comunque ancora aperta. Dopo i primi minuti equilibrati sale in cattedra il Wolves che passa in ...

Calcio - Europa League 2019-2020 : Torino-Shakhtyor Soligorsk 5-0 - pokerissimo dei granata. Qualificazione ipotecata : E’ un Torino forza cinque! I granata lanciano un segnale al Wolverhampton e prenotano un posto nel playoff per accedere alla fase a gironi di Europa League. Nell’andata del terzo turno preliminare la squadra di Walter Mazzarri domina contro i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk, vincendo per 5-0 e mettendosi al sicuro in vista del ritorno tra una settimana a Minsk. Il Gallo Belotti si conferma in grande forma e dopo due minuti apre ...

Europa League - Torino qualificato al terzo turno preliminare : svelata l’avversaria dei granata : Eliminato il Debrecen con una doppia vittoria, la formazione di Mazzarri conosce già quella che sarà la propria avversaria nel terzo turno preliminare di Europa League Il Torino affronterà nel terzo turno preliminare di Europa League lo Shaktyor Soligorsk, capaci di eliminare nel doppio confronto i danesi dell’Esbjerg. Dopo il 2-0 dell’andata, basta lo 0-0 maturato al ritorno alla formazione bielorussa, che adesso se la vedrà ...

Debrecen-Torino 1-4 - Europa League in DIRETTA : Zaza - Izzo - Belotti e Millico firmano la goleada. Granata qualificati al terzo turno. Partita senza storia quella tra Debrecen-Torino. Troppo ampio il divario tra la squadra Granata e i padroni di casa. I ragazzi di Mazzarri sono stati autori di una prova estremamente convincente. Molto ...

Europa League - il Torino strapazza il Debrecen anche in trasferta : poker granata e qualificazione in tasca : La squadra di Mazzarri non lascia scampo ai propri avversari, asfaltandoli con un 4-1 che non lascia dubbi sull’andamento del match Il Torino stacca agevolmente il pass per il terzo turno preliminare di Europa League, i granata asfaltano anche al ritorno il Debrecen, rifilando quattro reti ai malcapitati avversari. Fabio Ferrari/LaPresse Dopo il 3-0 dell’andata, la squadra di Mazzarri non lascia scampo agli ungheresi nemmeno ...

Il Torino si è qualificato al terzo turno preliminare di Europa League : Il Torino ha battuto 4-1 il Debrecen nel ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Europa League, giocato giovedì sera in Ungheria. Si è quindi qualificato al terzo turno preliminare con un risultato complessivo fra andata e ritorno di 7-1.

Debrecen-Torino 0-2 - Europa League in DIRETTA : Zaza e Izzo hanno messo in cassaforte la qualificazione. 46′ Termina senza ulteriori emozioni la prima frazione del match. 45′ L'arbitro ha assegnato un minuto di recupero. 45′ Il gioco è ripreso e Baselli è tornato regolarmente sul terreno di gioco. 43′ Fallo su Baselli da parte di Garba, il centrocampista rimane a terra. 41′ Varga salta un avversario e dal limite dell'area destra mette dentro, Garba ...

Debrecen-Torino 0-1 - Europa League in DIRETTA : Izzo raddoppia e chiude il discorso qualificazione. 33′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL SIMONEEEEEE IzzoOOOOO!!! 32′ Ansaldi viene servito perfettamente sulla sinistra, prova a pescare l'accorrente Berenguer, palla in angolo. 31′ Torino in completo controllo della partita in questo momento. I granata fanno girare bene palla in attesa dell'imbucata giusta. 28′ Bellissima combinazione Ansaldi-Berenguer-Belotti, il ...

Europa League 2020 : sarà il Debrecen l’avversario del Torino nel secondo turno di qualificazione : La notizia era già nell’aria, oggi è arrivata l’ufficialità: il primo avversario del Torino nell’Europa League di calcio 2019-2020 sarà la formazione ungherese del Debrecen. La squadra magiara infatti stasera ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Kukesi, compagine albanese, e, grazie al 3-0 dell’andata in Ungheria ha agguantato il secondo turno preliminare della seconda manifestazione europea per club. Appuntamento ...