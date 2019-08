Tiro con l' arco | a Firenze i Campionati Italiani Paralimpici

Boschi : il governo è per il Paese ma non riTiro le querele contro M5s : "Il bene per il Paese è evitare l'aumento dell'Iva e i pieni poteri a un uomo instabile come l'ormai ex ministro dell'Interno".

Ginnastica artistica - l’Italia maschile si prepara ai Mondiali con un maxi riTiro : Marco Lodadio guida gli azzurri : La Nazionale Italiana di Ginnastica artistica maschile si preparerà ai Mondiali, in programma a Stoccarda dal 4 al 13 ottobre, con un maxi ritiro di addirittura 12 giorni: i ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro si ritroveranno alla palestra federale Guglielmetti di Milano il prossimo 19 settembre e ci rimarrano fino al 30 settembre prima di partire alla volta della Germania. Nove ragazzi si contenderanno i cinque body azzurri a disposizione per la ...

Boschi : il governo è per il Paese ma non riTiro le querele contro il M5s : "Il bene per il Paese è evitare l'aumento dell'Iva e i pieni poteri a un uomo instabile come l'ormai ex ministro dell'Interno".

Allerta in Europa per birra tedesca con detergenti. Scatta il riTiro della Franken Bräu Pilsener : Lo segnala l’Ufficio federale della sicurezza alimentare tedesco. "L’assunzione della nostra birra contaminata può causare lesioni" ha comunicato lo stesso produttore". Ad oggi non riguarda il mercato italiano, ma c’è sicuramente la possibilità che i turisti italiani siano interessati.Continua a leggere

Nest Hello è ora capace di rilevare la consegna e il riTiro di un pacco : Dagli Stati Uniti arriva una notizia che farà felici gli utenti di Nest Hello: il campanello smart del colosso di Mountain View, infatti, è diventato ancora più "intelligente" L'articolo Nest Hello è ora capace di rilevare la consegna e il ritiro di un pacco proviene da TuttoAndroid.

Vuelta di Spagna – Kruijswijk costretto al riTiro nel corso della 4ª tappa : “non aveva senso continuare” : Il corridore della Jumbo-Visma ha deciso di alzare bandiera bianca per i postumi della caduta che lo ha visto protagonista nella cronosquadre Steven Kruijswijk lascia la Vuelta di Spagna, il corridore della Jumbo-Visma ha deciso di alzare bandiera bianca nel corso della quarta tappa di oggi, vinta da Jakobsen. LaPresse/ Fabio Ferrari L’olandese si è ritirato per via dei postumi della caduta che lo ha visto protagonista durante la ...

Tiro con l’arco - Mondiali Giovanili 2019 : doppio bronzo italiano nel compound per Elisa Roner ed Elisa Bazzichetto : Quinta giornata di gare finalmente a tinte azzurre a Madrid (Spagna) in occasione dei Campionati del Mondo Giovanili 2019 di Tiro con l’arco. La selezione tricolore si è sbloccata nel medagliere della manifestazione raccogliendo due medaglie di bronzo proprio con le ultime due occasioni utili a disposizione, dato che domani non ci sarà nessuno dei nostri portacolori impegnato nelle finali dell’arco olimpico. Oggi sono andate in scena ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : i convocati dell’Italia. Guidano Giordano e Mazzetti. Assente Petra Zublasing : Il dado è tratto. Valentina Turisini ha scelto la squadra azzurra di Tiro a segno che volerà alla volta di Rio de Janeiro, dove si svolgerà la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019, andando a caccia dei pass olimpici in vista di Tokyo 2020. Una formazione robusta e composta di ben 15 elementi: ci sono i veterani Giordano e Mazzetti, che ai Giochi di Rio seppero conquistare una finale a testa nelle specialità di pistola, mentre sarà Assente ...

Tiro con l’arco - Mondiali Giovanili 2019 : quarto posto per le due squadre femminili di compound - out tutte le coppie miste : A Madrid si è completata anche la quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo Giovanili 2019 di Tiro con l’arco, in cui sono andate in scena tutte le sfide a eliminazione diretta delle gare a squadre fino alle finali per il bronzo. Brutte notizie per la Nazionale italiana, che non è riuscita a sbloccarsi nel medagliere della manifestazione raccogliendo due beffardi quarti posti con le squadre femminili di compound. A livello Junior, ...

Tiro con l’arco - Lucilla e quelle che non sono mai state cicciottelle : Tiro con l'arco, Lucilla e quelle che non sono mai state cicciottelleTiro con l'arco, Lucilla e quelle che non sono mai state cicciottelleTiro con l'arco, Lucilla e quelle che non sono mai state cicciottelleTiro con l'arco, Lucilla e quelle che non sono mai state cicciottelleTiro con l'arco, Lucilla e quelle che non sono mai state cicciottelle«Il brutto è che tutti lo chiedono, che si ricorda più quello del fatto sportivo, un quarto posto che è ...

Tiro con l’arco - Mondiali Giovanili 2019 : Elisa Roner ed Elisa Bazzichetto in finale per il bronzo nel compound : La terza giornata dei Campionati del Mondo Giovanili 2019 di Tiro con l’arco è andata in archivio a Madrid (Spagna) con lo svolgimento dei turni eliminatori individuali e a squadre. L’Italia può gioire per il bel percorso delle compoundiste Elisa Roner ed Elisa Bazzichetto, qualificate per la finale per il bronzo rispettivamente nella categoria Junior e Allievi, mentre rimangono fuori dalla contesa per le medaglie tutti gli arcieri ...

Tiro con l’arco - Mondiali Giovanili 2019 : Tatiana Andreoli e Alessandro Paoli avanzano nell’olimpico juniores - bene gli Allievi : Si è appena conclusa la seconda giornata dei Campionati del Mondo Giovanili 2019 di Tiro con l’arco a Madrid, in Spagna. Dopo una prima giornata dedicata quasi esclusivamente ai Ranking Round di tutte le categorie, oggi la manifestazione è entrata definitivamente nel vivo con i primi turni a eliminazione diretta delle gare individuali e a squadre. A livello juniores individuale, l’Italia ha ben figurato rimanendo in corsa per le ...

Tiro con l’arco - Mondiali Giovanili 2019 : Tatiana Andreoli non incanta ed è 20^ in qualificazione - buoni riscontri tra gli Allievi : A Madrid è cominciato ufficialmente il Campionato del Mondo Giovanile 2019 di Tiro con l’arco, con la prima giornata riservata ai Ranking Round e ai primi scontri diretti del compound junior e del ricurvo Allievi femminile. L’Italia si è presentata in Spagna con il contingente massimo in tutte le categorie, perciò quest’oggi sono subito entrati in gara i 24 arcieri convocati per la rassegna iridata giovanile. Partiamo ...

Conte si è dimesso al Quirinale. «RiTiro sfiducia? Mi assumo il coraggio che manca a Salvini». Consultazioni dalle 16 DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte, dopo l'intervento in Senato di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al Quirinale per rassegnare...