Tiro a segno | Coppa del Mondo Rio 2019 | azzurri fuori dalla finale nella carabina tre

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) Si sono concluse le eliminatorie dellatre posizioni maschile da 50 metri della tappa dideldiin corso a Rio de Janeiro: i 57 tiratori che ieri avevano superato la prima qualifica si sono dati battaglia per accedere allae conquistare le due carte olimpiche che saranno in palio. Resterannodall’atto conclusivo a otto i trein gara. Non arriverà dunque per la nostra Federazione il secondo pass che l’Italia potrebbe ancora ottenere, anche se le possibilità diminuiscono sempre più: la nostra squadra ha già un pass in questa specialità, conquistato da Marco De Nicolo. Il migliore tra glioggi, tra l’altro è stato Marco Suppini, il quale ha già conquistato la carta olimpica10 metri e non può prenderne una seconda, seppure in specialità diverse. Sedicesima posizione per lui a quota 1173, ...

AngelaFusaroli : @mircabassini Il prossimo tiro a segno alla Segavecchia (la #Romagna non è solo Papeete) - zazoomblog : Tiro a segno Coppa del Mondo Rio 2019: nella carabina tre posizioni superano le prime eliminatorie i tre azzurri -… - zazoomblog : Tiro a segno Coppa del Mondo Rio 2019: nella carabina tre posizioni superano le prime eliminatorie i tre azzurri -… -