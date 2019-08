The Witcher di Netflix potrebbe arrivare sul piccolo schermo a partire dal 1° novembre

La mappa di Cyberpunk 2077 "potrebbe essere un po' più piccola" di quella di The Witcher 3 - ma sarà più densa di contenuti : Se siete interessati alla massa terrestre attraversabile sulla superficie urbana di Cyberpunk 2077, le ultime notizie potrebbero rappresentare un passo indietro, ma, in realtà, non sarà così. L'ultimo gioco dello sviluppatore CD Projekt Red, The Witcher 3, ha regalato ai giocatori diversi regni fantastici da esplorare, con città, villaggi e un sacco di distese di campagna tra loro. Cyberpunk 2077 non presenterà la campagna e trasforma il tutto ...

La versione Switch di The Witcher 3 si mostra in un lungo video gameplay : Se avete sempre sognato di poter giocare a The Witcher 3 in tutta comodità anche in viaggio, ebbene ora è finalmente arrivato il momento tanto atteso.Come possiamo vedere, infatti, The Witcher 3 è stato mostrato in modalità portatile su Nintendo Switch in quasi 30 minuti di video gameplay. Possiamo dunque farci un'idea di come si comporta il gioco se giocato in mobilità e fare pace con tutti gli inevitabili compromessi grafici che un porting su ...

Sconti PS Store di fine estate - ottimi prezzi per GTA 5 - Hitman 2 - The Witcher 3 e tanti altri : La fine dell'estate vuol dire sostanzialmente il ritorno alle normali attività lavorativo/studentesche. Un gravoso compito a cui però gli Sconti PS Store possono porre un (seppur minimo) rimedio. Come consuetudine non mancano le proposte di titoli a prezzo scontato all'interno del negozio digitale di Playstation, e chiaramente tantissimi sono i prodotti di grande richiamo che si fanno trovare pronti all'appello, con gli utenti che in questo ...

The Witcher 3 : il porting per Nintendo Switch è stato realizzato in soli 12 mesi : Il porting per Switch di The Witcher 3, analizzato a fondo da Digital Foundry, uscirà il 15 ottobre e sembra davvero un miracolo. In una nuova intervista con Eurogamer, Piotr Chrzanowski di CD Projekt RED ha spiegato come è nata questa versione, che è stata in gran parte realizzata da Sabre Interactive. Il gioco è stato in sviluppo per "circa 12 mesi" e il team è riuscito ad adattare l'intera versione di The Witcher 3, inclusi i DLC, su una ...

The Witcher 3 : Digital Foundry analizza la versione del gioco su Nintendo Switch : Nella giornata di ieri durante la Gamescom è stata annunciata la data di uscita di The Witcher 3 per Nintendo Switch. Il video ha mostrato una piccola parte di gameplay, ma Digital Foundry ha avuto l'occasione di analizzare nel dettaglio come si comporta il gioco nella sua versione per la console ibrida.Il porting è stato commissionato da Sabre Interactive in collaborazione con CD Projekt RED e, come già ci si aspettava, il team è dovuto ...

Gamescom 2019 : The Witcher 3 ha finalmente una data di uscita su Nintendo Switch : Sapevamo già che The Witcher 3, gioco di CD Projekt RED, sarebbe approdato anche sulla console ibrida di Nintendo Switch, ma non sapevamo ancora quando. Ebbene, grazie al trailer mostrato durante la Gamescom abbiamo una data precisa.The Witcher 3 arriverà su Switch a partire dal 15 ottobre. Il trailer mostra alcune parti del gioco: naturalmente la grafica è meno definita rispetto alle precedenti versioni, tuttavia chi vuole immergersi nell'epico ...

The Witcher 3 : il volto dell'attore Henry Cavill sul corpo di Geralt di Rivia grazie a una nuova mod : Sembra proprio che alcuni fan di The Witcher non vedano l'ora che arrivi la serie Netflix e, forse per questo motivo, un giocatore si è portato avanti creando una mod che introduce l'attore Henry Cavill nel gioco per PC.Il modder Adnan, su Nexus Mods, ha creato la mod per essere "una base per diverse varianti di Henry Cavill in futuro", ha scritto, "ma prima di tutto, ora sto presentando uno sguardo più vicino al Geralt dello show Netflix".La ...

The Witcher di Netflix : nella serie TV ci sarà anche un Geralt bambino : Tristan Ruggeri è stato scelto come attore che impersonerà Geralt da piccolo nella serie TV di The Witcher.Con l'avvicinarsi dell'uscita della serie TV, abbiamo ricevuto una serie di informazioni sulle avventure di Geralt. Ora sembra che Henry Cavill non sarà l'unico attore ad impersonare lo Strigo sul piccolo schermo. La pagina fan di The Witcher, ha scoperto un nuovo nome sulla pagina IMDB della serie TV, ovvero quello di Ruggeri.Il giovane ...

The Witcher : l'attore Henry Cavill spiega il mito che circonda i Witcher : The Witcher ha fatto il suo grande debutto al Comic-Con di San Diego, con un nuovissimo trailer, nuove clip e un intero panel con il cast. Sul palco erano presenti la showrunner Lauren S. Hissrich, Anya Chalotra, Freya Allan e Henry Cavill. Durante il panel Cavill ha parlato del mondo dei Witchers e di alcuni dei miti che li circondano. Uno dei più grandi miti dei Witcher è che non provano emozioni e, come ha spiegato Cavill, non è proprio vero, ...

The Witcher Netflix : la Ciri della prima stagione descritta dall'attrice Freya Allan : La serie TV di The Witcher targata Netflix sarà disponibile alla fine di quest'anno e molti fan si sono domandati come saranno caratterizzati i personaggi principali come Geralt, Yennefer e Ciri. Considerando che l'opera di ispira al libri di Andrzej Sapkowski (e non ai ben più famosi videogiochi) le possibilità sono praticamente infinite.Durante un'intervista al San Diego Comic-Con, l'attrice Freya Allan ha fornito una descrizione di Ciri, ...

Monster Hunter World : una mod consente di giocare come Triss e Yennefer di The Witcher 3 : Il modder 'crimsonfaust' ha pubblicato due nuove mod per Monster Hunter World. come suggerisce il titolo, queste mod ti consentono di giocare come Triss Merigold e Yennefer di The Witcher 3.Purtroppo non esistono mosse o abilità particolari utilizzando questi due personaggi in quanto si tratta solamente di un rework delle texture. Però, dato che CD Projekt RED e Capcom avevano stretto una collaborazione è fantastico vedere l'arrivo dei ...