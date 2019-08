«The New Pope» | il trailer tra sacro e profano

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 29 agosto 2019)insieme, all’ennesima potenza: del resto, trattandosi di Paolo Sorrentino e di The New, la sua seconda serie ambientata in Vaticano, c’era di che aspettarselo. Eppure, il teaser, primo video ufficiale rilasciato da Sky Atlantic-HBO, è davvero l’apoteosi dell’antitetico binomio. Sulle noti immortali del riff di All Along The Watchtower di Jimi Hendrix, si assiste a una doppia sfilata, quella dei due Pontefici, che impegnano lo schermo. Da sinistra verso destra, su una spiaggia dal mare trasparente e popolata da ragazze e donne in costume, Lenny Belardo, quel Young(Pio XIII) della prima serie, in una veste inedita: uno scultoreo Jude Law in costume da bagno (slip) bianco, che incede come (e forse con maggiore sensualità) di un modello in una pubblicità di Dolce & Gabbana. Da destra a sinistra, tra le stanze ...

acmilan : ?? Starting the new season away to Udinese. Feeling confident, lads? ???? ?? Si parte in trasferta in questa… - sole24ore : Adesso Amsterdam è la nuova Londra - acmilan : The lads are getting ready to begin a brand new season ??????? I ragazzi sono pronti per l’inizio di una nuova stagio… -