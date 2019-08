The New Pope | il trailer della serie di Paolo Sorrentino per Sky | HBO e Canal+

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 29 agosto 2019) The New, ildie i Papi di Jude Law (in costume) e John Malkovich. Video In vistapresentazione ufficiale in anteprima alla Mostra Internazionale di Venezia, prevista per l’1 settembre, Sky Atlantic ha rilasciato il primo teaser, provocatorio, di The New, lache segue The Young, prodotta da Sky, HBO e. The Newha lo stesso team produttivoprima stagione, con Lorenzo Mieli e Mario Gianani che producono per Wildside (Fremantle), in collaborazione con Haut et Court Tv e The Mediapro Studio. Laè scritta dacon Umberto Contarello e Stefano Bises. Tutti i nove episodi sono diretti da. Non sappiamo ancora quando andrà in onda, nè abbiamo dettagli sulla tramache è stata prodotta in gran segreto. The Newè solo l’ultima delleoriginali ...

acmilan : ?? Starting the new season away to Udinese. Feeling confident, lads? ???? ?? Si parte in trasferta in questa… - acmilan : The lads are getting ready to begin a brand new season ??????? I ragazzi sono pronti per l’inizio di una nuova stagio… - acmilan : The new season is finally underway! ??? Inizia finalmente la nuova stagione! ??? #UdineseMilan #ForzaMIlan -