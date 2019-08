Terrorismo | Campagna | ‘spero che a funerali Iosa ci sia presenza Stato’

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) Milano, 29 ago. (AdnKronos) – “Mi auguro che al funerale di Antonioci sia ladello Stato, sarebbe un bene. Mi aspetto anche i rappresentanti della città di Milano dove lui si è speso perché la memoria fosse sempre viva e ci fosse un luogo dedicato alle vittime dele alle loro storie”. A parlare all’Adnkronos è Maurizio, fratello del poliziotto Andrea ucciso il 19 aprile 1979 dai terroristi del Pac – Proletari armati per il comunismo, nel giorno della scomparsa di Antonio, 86 anni, vittima nel 1980 di un gguato delle Brigate Rosse di via Mottarone a Milano. “Ho conosciuto Antonio nel 2008 a Roma in occasione del 9 maggio, la data scelta come ‘Giorno della Memoria’ delle vittime del. E’ stato bello lavorare con lui all’associazione Aiviter in Lombardia. Il soldato Iona, come ...

Giancar54 : RT @Asiablog_it: Ieri 27 ministri dell'Interno di 27 Paesi UE si sono riuniti in Lussemburgo per discutere di rimpatri e misure anti-terror… - pietro_busacca : RT @Asiablog_it: Ieri 27 ministri dell'Interno di 27 Paesi UE si sono riuniti in Lussemburgo per discutere di rimpatri e misure anti-terror… - Lo_statistico : @Valeria23549267 Hanno cambiato direzione, prima erano molto pro Juve, ora punzecchiano, fecero la campagna Anti Al… -