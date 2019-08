Teramo | bambino di 5 anni muore annegato nella piscina dell’albergo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) Undi 5nel pomeriggio del 29 agostodell’hotel Abruzzo Marina di Silvi Marina, sulla costa del Teramano. Il piccolo era in vacanza con la famiglia, residenteprovincia di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, che hanno aperto un’inchiesta sulla tragedia, ilattorno alle 17, mentre faceva il bagno con alcuni amichetti nell’area per adulti della vasca, separata da quella per bimbi. A un certo punto è stato visto annaspare e finire sott’acqua privo di sensi. Il soccorso del bagnino e di altri adulti è stato inutile e quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 il piccolo era cianotico e in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione sul bordoil piccolo è morto. Il personale sanitario ha assistito anche la madre che ha avuto un malore. La prima ipotesi è che il ...

