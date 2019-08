Taranto | auto si schianta contro un muretto | Enrico muore a 21 anni | gravi 3 suoi amici

Paura a Taranto - bimbo di un anno resta chiuso in auto da solo : salvato dalla polizia : Il piccolo si è chiuso accidentalmente nella vettura parcheggiata al sole premendo il pulsante di chiusura delle chiavi mentre la madre era ancora fuori. Comprensibile lo spavento soprattutto per l'elevata temperatura all'interno dell'abitacolo. Gli agenti intervenuti sul posto infine h anno rotto il deflettore posteriore sinistro e liberato il piccolo senza conseguenze.Continua a leggere

Traffico autostrade oggi : bollino nero/ Code e rallentamenti sull'A14 Bologna Taranto : Traffico autostrade oggi , ultime notizie in tempo reale per il maxi esodo estivo 3-4-5 agosto: Code agli snodi e rallentamenti sull'A14 Bologna Taranto .

Taranto - donna travolta da auto pirata : Annarita Massafra è in fin di vita : Dall'ospedale "Santissima Annunziata" di Taranto non arrivano notizie confortanti per quanto riguarda Annarita Massafra, la donna di 51 anni brutalmente travolta sabato sera da un'auto pirata mentre si trovava alla festa rionale di San Pietro Bevagna, una frazione marittima di Manduria sulla costa ionica. Insieme a lei c'era la cognata, Silvana Foti, una 47enne, insieme a suo marito, Cosimo Lenti e al fratello di quest'ultimo, Gregorio, sposato ...