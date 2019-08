Stromboli | l' allarme degli esperti | «È massima allerta Non avvicinatevi»

Stromboli - l’allarme dell’Ingv : “Rischio grande tsunami se collassa Sciara del Fuoco” : Gabriele Laganà Già dopo l’esplosione di ieri si è verificato uno tsunami di 20 cm. L’Ingv, però, teme un’onda anomala imponente se in mare collassa la Sciara del Fuoco Dopo la violenta esplosione verificatasi ieri, è allarme per lo Stromboli. A preoccupare questa volta non è tanto il rischio vulcanico connesso alle eruzioni improvvise ma la possibilità che si verifichi un imponente tsunami nel caso collassi in mare la parte del ...

Stromboli invasa dai turisti - il parroco lancia l’allarme : Stromboli è invasa da migliaia di turisti, e il parroco don Giovanni Longo lancia l’allarme: “Il molo è intasatissimo. A dir poco circa tremila persone che sbarcano ogni giorno. Mi chiedo se questa è una situazione che rientra nel rispetto delle norme di sicurezza nei confronti di tutti coloro che vengono a visitare l’isola e dei residenti?“. Sull’isola – dove un mese fa si è registrata un’esplosione sul ...