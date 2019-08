Ssangyong Italia rinnova la partnership con Miss Italia

Fonte : sportfair

(Di giovedì 29 agosto 2019)con: la casa automobilistica coreana è sponsor del concorso più amato daglini: le aspirantisaranno accompagnate dal nuovo Korando, il SUV dal design ricercato, con un perfetto equilibrio di comfort e praticità, e da Tivoli, l’iconico urban crossover Ottant’anni di bellezza, tradizione e al contempo modernità:è “il concorso più amato daglini”, che ha saputo valorizzare e raccontare negli anni la bellezza femminile in ogni sua forma., sponsor della manifestazione, accompagnerà le aspirantidurante il percorso verso l’incoronazione come “più bella d’” con il nuovo Korando, che sicompletamente e Tivoli, urban crossover dalla forte personalità. Venerdì 6 settembre lo storico concorso organizzato dalla famiglia Mirigliani torna in prima serata, dopo sette anni, di nuovo su Rai Uno; a guidare ...

ItaliaSsangyong : SsangYong Italia rinnova la partnership con @_MissItalia occasione dell’ottantesima edizione del concorso.… -