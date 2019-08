Sotto il tacco

Gianni Sperti Sotto attacco per la Barale : parla l’ex collega di U&D : Mario Serpa, ex opinionista di Uomini e Donne, attacca Gianni Sperti, mettendo in dubbio il suo matrimonio (passato) con Paola Barale. La polemiche che ha travolto lo show di Maria De Filippi non si arresta e, al contrario, sembra più forte che mai. Dopo la lite fra Teresa Cilia, ex tronista, e Raffaella Mennoia, autrice del programma, ora tocca a Mario Serpa e Gianni Sperti, due volti noti della trasmissione, che si sono scontrati duramente su ...

Governo : Padre Spadaro - 'Sorge Sotto vile attacco da chi dovrebbe tutelare i cittadini' : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - "Tutto il mio sostegno a Padre Bartolomeo Sorge, mio predecessore a @civcatt.. Grande uomo, novantenne #gesuita e politologo che tanto ha dato all’ #Italia e alla Chiesa. Ora anche lui sotto vile attacco. Anche da parte di chi dovrebbe tutelare i cittadini italiani". A

Governo : Padre Spadaro - ‘Sorge Sotto vile attacco da chi dovrebbe tutelare i cittadini’ : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – “Tutto il mio sostegno a Padre Bartolomeo Sorge, mio predecessore a @civcatt.. Grande uomo, novantenne #gesuita e politologo che tanto ha dato all’ #Italia e alla Chiesa. Ora anche lui sotto vile attacco. Anche da parte di chi dovrebbe tutelare i cittadini italiani”. A scriverlo su Twitter è Padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà cattolica, dopo il tweet scritto ieri da Matteo ...

UeD polverone - Jack Vanore Sotto attacco : l’opinionista si difende : UeD polverone, anche Jack Vanore finisce sotto attacco: all’opinionista non sfugge un particolare dettaglio delle critiche: “Qua è un’associazione” Nel polverone che si è sollevato attorno a Uomini e Donne ci è finito anche Jack Vanore. La faida che vede Mario Serpa e Teresa Cilia guerreggiare senza esclusione di colpi contro Raffaella Mennoia, il braccio […] L'articolo UeD polverone, Jack Vanore sotto attacco: ...

Incendi incontrollabili e scioglimento dei ghiacciai accelerato : Groenlandia Sotto doppio attacco : La Groenlandia è sotto doppio attacco: da un lato i ghiacciai si stanno sciogliendo molto più velocemente di quanto dovrebbero, dall'altro gli Incendi incontrollabili la stanno devastando, così come sta accadendo in Siberia e Alaska. Capiamo insieme cosa sta succedendo per colpa del riscaldamento globale.Continua a leggere

Melania Trump Sotto attacco su Twitter per i decori di Natale. Mentre Ivana è a St Tropez : Melania Trump è già al lavoro per preparare le decorazioni natalizie della Casa Bianca. La First Lady ha condiviso sul suo profilo Twitter alcune foto che la ritraggono Mentre è alle prese tra festoni, luci e progetti per rendere scintillante la dimora del Presidente. E commenta: “La progettazione natalizia è già iniziata nella East Wing della Casa Bianca. Non vedo l’ora di condividere la nostra visione finale per questa tradizione ...

“Jerry Calà è un cretino senza talento. Una Sottospecie di comico fallito” : l’attacco della dirigente Pd Anna Rita Leonardi : “Quella sottospecie di comico fallito di Jerry Calà ci dice che il cinema non lo vuole perché ‘non odora di sinistra’. Tranquillizzatelo. Il cinema non lo vuole, semplicemente, perché è un cretino senza talento“. È il duro attacco lanciato su Twitter dalla dirigente del Pd Anna Rita Leonardi che in un post si è scagliata contro Jerry Calà che in un’intervista al Giornale aveva spiegato la sua assenza di questi ...

Il 98% della Terra è Sotto l’attacco del riscaldamento globale : mai così veloce in 2.000 anni : Due nuovi studi svelano che il riscaldamento globale non è mai stato così veloce in 2000 anni come adesso: attualmente ad essere colpito dall'incremento delle temperature è il 98% del Pianeta, la situazione è drammatica. Vediamo insieme come gli esperti siano giunti a questa conclusione e cosa c'è da sapere.Continua a leggere

Sospesi i voli all'aeroporto di Tripoli "Sotto attacco" : L'aeroporto di Mitiga in Libia ha fermato il traffico aereo dopo essere stato preso di mira da un attacco aereo, lo scrive il sito di al-Arabiya che cita una dichiarazione. Si tratta dell'unico aeroporto funzionante a Tripoli, già attaccato per diversi mesi dall'esercito nazionale libico con sede a est. Sabato, era stata annunciata per imminente una nuova offensiva delle forze del maresciallo Khalifa Haftar per la conquista della capitale ...

Raggi : città Sotto attacco - incursione in uffici Ama al Verano : Roma – “Ancora attacchi vigliacchi ai beni pubblici, ancora azioni ‘inspiegabili’ e misteriose incursioni contro le proprieta’ di Ama. Nella notte, i ‘soliti ignoti’ si sono introdotti all’interno degli uffici dell’azienda al Verano. Come se non bastassero gli oltre 800 cassonetti dati alle fiamme, la distruzione del Tmb Salario, quella parziale di Rocca Cencia e le conseguenti ...

Alessandra Mussolini Sotto attacco per la cripta del Duce : "Gli antifascisti vanno buttati in galera" : "Queste sono minacce chiare, vanno presi e buttati in galera. buttati sì perché sono incivili, pericolosi, violenti e le persone eversive non vanno portate bensì buttate in galera". Alessandra Mussolini è furibonda per l'odio che si è scatenato contro di lei sui social dopo la notizia che il 28 lugl

Danilo Toninelli Sotto attacco leghista si vendica : "Noi abbiamo la faccia pulita - altri un po' così" : Sale la tensione tra Lega e M5s. Ancora una volta. Questa volta a far scoppiare la lite ci pensa Danilo Toninelli dopo tutti i no sulle grandi opere, da ultimo alla Gronda, e le critiche del Carroccio. "No alla Tav. No alla Tav veneta. No alla Pedemontana. No al Piano crocieristico della laguna di V

Lega Sotto attacco a Strasburgo su ong e migranti. M5S la lascia sola : Gli effetti del no dei leghisti alla nomina di Ursula von der Leyen presidente della Commissione europea si vedono subito nell’aula di Strasburgo, ad appena 24 ore dal ‘fattaccio’ che rischia di ribaltare i rapporti di forza nel governo gialloverde. Ore 15, dibattito sul caso Sea Watch e le ong che soccorrono migranti in mare con la ‘capitana’ tedesca Carola Rackete pluri-citata in una discussione in cui la Lega ...

McDonald's Sotto attacco per la plastica : 325mila firme contro i giocattoli negli Happy Meals : I «pasti felici» di McDonald's non sono più tanto spensierati. Né così giocosi: una petizione partita in Gran Bretagna prende di mira i giocattoli ormai da lungo tempo -...