Sorteggi Champions League | l’analisi | gironi alla portata per Napoli e Juve | l’Atalanta

Sorteggio Champions League - Cristiano Ronaldo : “ritirarmi con Messi? Ecco cosa dico…” - siparietto con l’argentino : “Ritirarmi con Messi? Lui ha due anni meno di me, ma credo di essere ancora in forma per la mia età. Spero di essere qui ancora l’anno prossimo, fra due o tre anni. Chi non mi ama mi vedrà ancora qui”. Sono le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, parlando dal palco di Montecarlo durante i sorteggi di Champions League. Parlando al fianco di Leo Messi, suo rivale storico, CR7 ha aggiunto: ...

Sorteggio Champions : Barcellona per l'Inter - buoni accoppiamenti per le altre italiane : Poteva andare meglio, ma poteva finire anche decisamente peggio. Il responso dell'urna di Montecarlo ha definito gli otto gironi di Champions League da quattro squadre che vedranno protagoniste anche Juventus, Napoli, Inter e Atalanta, le quali cercheranno di togliersi grandi soddisfazioni e onorare al meglio questa meravigliosa competizione che, anche quest'anno, si preannuncia avvincente e ricca di emozioni. Il Sorteggio di Montecarlo non è ...

Sorteggio Champions League 2019 : tutti i gironi e gli abbinamenti. Juventus-Atletico Madrid - Inter col Barcellona - Napoli pesca Liverpool : Al Grimaldi Forum di Montecarlo è andato in scena il Sorteggio dei gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Le 32 squadre partecipanti alla massima competizione continentale sono state suddivise in otto gruppi da quattro formazioni ciascuno, si affronteranno tra loro in partite di andata e ritorno e le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. ...

Sorteggio Champions League - i premi : Alisson miglior portiere - vince Messi : Sorteggio Champions League – Attesa finita con i sorteggi di Champions League. Il presidente della Confederazione Aleksander Ceferin, ha consegnato l’Uefa President’s Award all’ex attaccante francese e stella del Manchester United, Eric Cantona, per “la straordinaria carriera” e per “l’impegno a sostenere cause benefiche”, ha fatto sapere la Uefa. “Questo premio non solo e’ ...

