Sondaggi elettorali | scenari politici Seggi nuovo Governo | Pd-M5s rischio al Senato

Sondaggi elettorali Demopolis : la Lega perde quattro punti - M5S in crescita : Sondaggi elettorali Demopolis: la Lega perde quattro punti, M5S in crescita La Lega paga a caro prezzo l’apertura della crisi di governo. Secondo un Sondaggio Demopolis realizzato tra il 23 e il 25 agosto, il Carrocio ha perso in venti giorni ben quattro punti di consenso scendendo a quota 33%. I principali avversari rimangono a debita distanza ma il calo è un primo campanello d’allarme per Salvini. Sondaggi elettorali ...

Sondaggi politici elettorali TP : Conte : Sondaggi politici elettorali TP La politica, per quest’anno, non è andata in vacanza. In questa estate rovente, il Termometro Politico ha proseguito con le rilevazioni, per osservare le variazioni delle intenzioni di voto degli italiani e la loro opinione sulla crisi di governo. L’ultimo Sondaggio politico elettorale è stato mostrato in diretta a Coffee Break del 26 agosto (La7) da Gianluca Borrelli, presidente e fondatore di ...

Sondaggi elettorali Winpoll : Crollo verticale della Lega (-5 - 2%) : Sondaggi elettorali Winpoll: Crollo verticale della Lega (-5,2%) Sondaggi elettorali Winpoll: Crollo verticale della Lega (-5,2%) In uno degli ultimi Sondaggi di Winpoll per il Sole 24 ore, pubblicato il 25 agosto, si mostrano le intenzioni di voto degli italiani. Il Sondaggio di Winpoll mostra una chiara inversione di tendenza per la Lega, che nel giro di poco meno di un mese perderebbe oltre 5 punti percentuali. Una variazione estremamente ...

Sondaggi elettorali GPF : cala la Lega - su M5S e PD : Sondaggi elettorali GPF: cala la Lega, su M5S e PD La politica, per quest’anno, non è andata in vacanza. La crisi di governo ha “costretto” anche gli istituti demoscopici a mantenere il ritmo di pubblicazione. Uno degli ultimi disponibili è quello di GPF research, commissionato dall’Ansa. Il Sondaggio, con le rilevazioni effettuate tra il 20 e il 21 agosto, vede la discesa della Lega e la salita di PD e Movimento 5 ...

Sondaggi politici elettorali agosto 2019 : confronto ultimi dati crisi governo : Sondaggi politici elettorali agosto 2019: confronto ultimi dati crisi governo Sondaggi politici elettorali – La fase politica è più che intensa. Dopo la crisi di governo e le dimissioni del premier Conte, a seguito delle consultazioni il presidente della Repubblica dovrà valutare la possibilità di un un nuovo esecutivo con una solida base politica e parlamentare. Sondaggi politici, dati contrastanti sulla Lega di Matteo Salvini Le ...

Sondaggi elettorali Noto : centrodestra unito sopra il 50% - male partito Renzi : Sondaggi elettorali Noto: centrodestra unito sopra il 50%, male partito Renzi Sondaggi elettorali – Prima delle dimissioni del premier Conte l’istituto di Sondaggi Noto ha sondato le intenzioni di voto degli italiani registrando un consenso molto alto per la Lega ed in generale per le le formazioni che alle scorse elezioni si sono ritrovate nella coalizione di centrodestra: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Insieme ...

Sondaggi elettorali Tecné : crisi di governo - M5S in crescita. Cala la Lega : Sondaggi elettorali Tecné: crisi di governo, M5S in crescita. Cala la Lega Sondaggi elettorali – La crisi di governo, seguita alla rottura tra Movimento 5 Stelle e Lega, rappresenta certamente un elemento interessantissimo dopo il quale misurare le intenzioni di voto degli italiani. Tanto più perché a fronte della possibile nascita di un nuovo governo, non si può escludere che si torni al voto nel giro di poco tempo. E quindi è ...

Sondaggi politici elettorali : ultimi dati agosto partito per partito : Sondaggi politici elettorali: ultimi dati agosto partito per partito Anche se siamo ancora nel pieno dell’estate, la politica nostrana non è mai stata così in fermento. La crisi di governo innescata da Salvini nella prima metà di agosto ha obbligato i partiti ai massimi regimi, per cercare di approfittare le forti e improvvise turbolenze che hanno colpito l’esecutivo. In periodi di crisi la volatilità del voto (ovvero, i cambi ...

Sondaggi elettorali - un partito di Matteo Renzi vale meno del 5% : Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, fa il quadro della situazione in queste settimane di crisi di governo e sottolinea quanto potrebbero valere sia un partito guidato da Matteo Renzi che uno guidato dall'attuale presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Noto fa anche il punto su un eventuale accordo tra M5s e Pd e sull'ipotesi di voto anticipato.