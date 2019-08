Sonali di Iggy Pop coniuga jazz e trascendenza in attesa del nuovo album audio | testo e

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 29 agosto 2019)diPop è ilsingolo che anticipa l'Free in uscita il 6 settembre. L'Iguana aveva rivelato a Pitchfork che il, seguito ideale di Post Pop Depression (2016), sarà cupo e contemplativo, e ciò che ascoltiamo in questa nuova anticipazione conferma quanto detto dalla rockstar. Scritta da Leron Thomas e composta da Ruby Sylvain,si apre con una sequenza di charleston che ricorda, appunto, il suono inquietante del serpente a sonagli, per poi aprirsi in una struttura singhiozzante nella qualePop intona una serie di parole che invitano a stare in piedi sull'argilla per poi accumulare rocce da scalpellare, cercare un parcheggio che non c'è perché in fondo ci piace restare sulla strada a violentare l'asfalto. Free sarà un, a detta dell'Iguana, nel quale il cantautore mette la sua voce al servizio di ...

