Somalia | 5 milioni a rischio carestia | è l’effetto dell’emergenza climatica

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) Laè alle prese con una nuova crisi umanitaria che vede 2di persone affette da malnutrizione acuta e altri 3 che non hanno cibo sufficiente. Per le agenzie dell’Onu questa crisi e’ la manifestazione diretta dell’emergenzache colpisce con maggior forza il Paese del Corno d’Africa, uscito nel 2017 da un lungo periodo di siccita’. Nei mesi scorsi meno della meta’ della popolazione bisognosa e’ stata raggiunta dagli aiuti in quanto i donatori hanno versato alle agenzia Onu meno del 50% dei fondi richiesti. “La comunità internazionale deve aumentare la sua risposta ora, altrimenti insaranno in molti, in particolare i bambini di meno di 5 anni, a morire di fame”, ha avvertito Richard Crothers, responsabile indel Comitato degli aiuti. Ini due terzi della popolazione vivono in zone ...

AvvZaki : Dicono che sia lui a pagare agli shaabab una grossa quota di tangenti per non colpire i suoi cantieri. AS Controlla… -