Sinisa Mihajlovic è stato dimesso | ci sarà anche contro la Spal

Calcio - Sinisa Mihajlovic continua a cercare la vita normale : dirigerà l’allenamento del Bologna questo pomeriggio : Prosegue il tentativo di Sinisa Mihajlovic di condurre una vita quanto più normale possibile, tra una cura e l’altra per la leucemia. Il tecnico del Bologna, infatti, questo pomeriggio dirigerà l’allenamento dei suoi giocatori a Casteldebole. L’ha annunciato il suo vice, Miroslav Tanjga, nella conferenza stampa che precede il match dei rossoblu con la Spal. E’ notizia di ieri sera, inoltre, la sua uscita ...

Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'ospedale : Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'ospedale bolognese di Sant'Orsola. L'allenatore del Bologna ha lasciato la struttura dopo aver terminato il primo ciclo di chemioterapia, a seguito della leucemia. A dare l'annunciato è stato l'ospedale stesso mediante un comunicato stampa. Secondo il policlinico, mister Mihajlovic sarebbe in buone condizioni generali e avrebbe completato tutti gli accertamenti necessari, senza alcuna complicazione. Dunque, ...

"Ecco perché Sinisa è tornato in campo". Parla il medico di Mihajlovic : La presenza di Sinisa Mihajlovic in panchina, seppur non in modo costante, si potrebbe ripetere a breve anche in futuro. Il tecnico del Bologna, affetto da leucemia, "è un paziente esemplare" ed è allo stesso tempo il testimone del fatto che dopo 40 giorni di terapia "si può ricominciare" quella che era la vita antecedente alle cure: questo in sintesi il pensiero del direttore dell'Istituto di Ematologia Seragnoli del Policlinico ...

Sinisa Mihajlovic leucemia : come sta - condizioni e perché era a Verona : Sinisa Mihajlovic leucemia: come sta, condizioni e perché era a Verona 13 luglio 2019, Sinisa Mihajlovic annuncia in un’apposita conferenza stampa di avere la leucemia. Non può continuare come vorrebbe, ma resterà l’allenatore del Bologna, seguirà gli allenamenti come può farlo e promette di tornare presto sulla panchina. 44 giorni dopo, domenica 25 agosto 2019: a Verona gli scaligeri devono affrontare il Bologna. Forse Mihajlovic non ci sarà ...

