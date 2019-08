Silvi Marina Teramo | bambino di 5 anni annega in piscina

Dramma a Silvi Marina - bimbo di 5 anni annega nella piscina dell’hotel davanti ai genitori : Un bimbo di 5 anni è morto annegato nella piscina di un albergo di Silvi Marina dove si trovava in vacanza con i genitori, che hanno assistito increduli alla scena. Inutili i tentativi di soccorso effettuati dal personale della struttura. La famiglia arrivava da Bergamo.Continua a leggere

