Sicilia | sub disperso all’Isola delle Femmine | anche un elicottero dell’Aeronautica

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) UnHH139A dell’82° Centro SAR (Ricerca e Soccorso) del 15° StormoMilitare è decollato da pochi minuti dall’aeroporto di Trapani per effettuare le ricerche del sub ancoraa largo di Isola, in provincia di Palermo. L’equipaggio in prontezza d’allarme H24 ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE) che ha attivato il personale del Centro SAR di Trapani a seguito della richiesta pervenuta dal M.R.S.C. – Maritime Rescue Sub Center – della Guardia Costiera. L’82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad ...

siciliaopinione : Sub morto e un altro disperso a Isola delle Femmine. Proseguono le ricerche: - BeliceIt : Il relitto diventato trappola, cosi sono morti due sub in Sicilia -