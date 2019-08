Shovel Knight | in arrivo a dicembre King of Cards e Showdown | lo studio annuncia anche

Shovel Knight ha venduto oltre 2 - 5 milioni di copie totali : Shovel Knight ha venduto 2,5 milioni di copie su tutte le piattaforme dal lancio ed il suo protagonista è apparso inoltre in molti altri giochi, da Super Smash Bros. Ultimate a Brawlhalla.Come riporta PC Games N, in un post celebrativo pubblicato sul sito ufficiale, gli sviluppatori svelano molte delle curiosità per quanto riguarda lo sviluppo e aneddoti sulle funzionalità presenti nel gioco.I nuovi numeri indicano che circa mezzo milione di ...